  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

حلا شيحة

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إنتهت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ من تصوير مشهد في مسلسل “​دهب عيرة​”، الذي تتعرّض فيه لحادث إنقلاب سيارتها وهي عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها، بطلة المسلسل، الممثلة المصرية يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها. وتجسد شيحة في المسلسل دور طبيبة، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. ويصوّر المخرج المصري سامح عبد العزيز 17 ساعة يومياً في الديكورات الخاصة بالعمل، ويحاول أن ينتهي من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى، لتسليمها للجهة المنتجة، حسب الخطة المتفق عليها للعرض في شهر رمضان المقبل.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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