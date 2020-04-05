إنتهت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ من تصوير مشهد في مسلسل “​دهب عيرة​”، الذي تتعرّض فيه لحادث إنقلاب سيارتها وهي عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها، بطلة المسلسل، الممثلة المصرية يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها. وتجسد شيحة في المسلسل دور طبيبة، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. ويصوّر المخرج المصري سامح عبد العزيز 17 ساعة يومياً في الديكورات الخاصة بالعمل، ويحاول أن ينتهي من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى، لتسليمها للجهة المنتجة، حسب الخطة المتفق عليها للعرض في شهر رمضان المقبل.