ديوكوفيتش وبارتي يحافظان على صدارة التصنيف العالمي للتنس

العواصم ـ وكالات:

صعد النمساوي دومينيك ثيم إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أول أمس، ليكون أفضل مركز في مسيرته حتى الآن.

ورفع ثيم رصيده إلى 7045 نقطة لينتزع المركز الثالث من النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر الذي يغيب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة في الركبة.. وحافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة، إثر تتويجه بلقب بطولة دبي، يليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة.

وحافظت النجمة الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اول أمس، والتي شهدت صعود السويسرية بليندا بينسيتش إلى المركز الثامن.

وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 8717 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 6076.. وصعدت بينسيتش من المركز التاسع إلى المركز الثامن على حساب النجمة الأمريكية سيرينا وليامز.