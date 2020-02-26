نجوم ومشاهير يملكون ثروات طائلة.. وبخلاء

الصباح الجديد – وكالات:

برغم أن الكثير من المشاهير يملكون ثروات ضخمة، ويهوى العديد منهم التباهي بممتلكاته الفاخرة، إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم من توخي الحرص الشديد في كل ما يرتبط بالأموال، لدرجة وصلت أحياناً إلى مرحلة البخل الشديد. وبعضهم مازال يعيش حياة بسيطة ويرفض التخلي عنها حتى في وجود الملايين في حسابه البنكي.

وعلى سبيل المثال، فإن الممثلة كريستين بيل تحب ارتداء الفساتين الرخيصة في الحفلات الفخمة، وتهوى المطربة ليدي غاغا استعمال كوبونات التخفيضات عند القيام بمشترياتها.

أما بالنسبة للممثل المخضرم آل باتشينو، فقد اعترفت حبيبته السابقة التي تصغره بأكثر من 20 عاماً أنها قامت بالانفصال عنه بسبب بخله الشديد، وعدم تقديمه الهدايا الفاخرة لها، فيما خاض المطرب ميك جاجر معارك قضائية شرسة مع طليقته لعدم عدم نفقات أطفالهما.

وفي عالم الرياضة، معروف عن لاعب الجولف تايجر وودز بانه لايترك بقشيش في أي مكان يذهب إليه.

ولا يقتصر البخل على مشاهير الفن والرياضة فقط، فمؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج كثيراً ما يتشاجر في الفنادق بسبب الفواتير، في حين يصر وارين بوفيت على قيادة سيارة متواضعة برغم كونه من أثرى أثرياء العالم.