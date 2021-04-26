كأس العرب.. بروفة مثالية للمونديال

المغرب يسعى للاحتفاظ بلقبه العربي في قطر

العواصم ـ وكالات:

تستضيف قطر، منافسات كأس العرب للمنتخبات، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك خلال المدة من الأول وحتى 18 كانون أول المقبل.

ويشارك في منافسات البطولة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة الجديدة، وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات.تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء سحب قرعة بطولة كأس العرب.وسيتم تنظيم كأس العرب، من جانب الفيفا بالشراكة مع قطر، نهاية العام الجاري.وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، بحضور محدود تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.. ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخبًا عربيًا.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن. وتضم الفئة الأولى، المنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وعمان. وستكون البطولة اختبارًا حقيقيًا لقطر، للوقوف على جاهزيتها لاستضافة كأس العالم، وقد تكون الأمور مختلفة، بالنسبة لبقية الدول الآسيوية، التي تخوض التصفيات المشتركة.

ولا شك أن البطولة الجديدة، بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبات، من أجل الوقوف على جاهزيتها للاستحقاق العالمي، وقد ترسم الملامح الحقيقية للوجه الذي ستظهر به خلال المونديال. وستكون بطولة كأس العرب، البروفة المثالية التي تبحث عنها المنتخبات لتقييم مستواها، ومحاولة تصحيح الأخطاء، حيث أن مشاركة الدول الأفريقية ستؤثر إيجابيًا على المستوى الفني، مع خلق أجواء تنافسية قوية.وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 كانون أول المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

من جانبه، يعود منتخب المغرب للواجهة العربية، من خلال مشاركته في بطولة كأس العرب بقطر، التي ستعرف حضور 23 منتخبا، وستُسحب قرعتها يوم غدا الثلاثاء.. ويدخل منتخب أسود الأطلس البطولة، وهو حامل لقب النسخة السابقة، التي أقيمت عام 2012 في السعودية.

وقاد الكتيبة المغربية حينها المدرب البلجيكي، إيريك جيرتس، الذي اعتمد على لاعبي الدوري المحلي المتألقين، أمثال ياسين الصالحي، ورشيد السليماني، وسمير الزكرومي، وأحمد جحوح، وأسامة غريب، وغيرهم.وفاز منتخب المغرب في المباراة النهائية على ليبيا، بركلات الترجيح (3/1) بعد التعادل(1/1).. وتألق في تلك النسخة المهاجم ياسين الصالحي، الذي نال لقب الهداف بـ6 أهداف.

وسيشارك منتخب المغرب المحلي في البطولة العربية، منتشيا بتتويجه الأخير بكأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون. . سيعول أسود الأطلس على خبرة وتجربة المدرب، الحسين عموتة، حيث يعتبر أحد أسباب نجاح المحلي المغربي.. وسيدخل عموتة تحديا جديدا بنكهة عربية، وهو الذي نال العديد من الألقاب في مسيرته، قاريا ومحليا، كما أحرز مع السد القطري لقب الدوري وكأس الأمير.

ومن أبرز اللاعبين، المتوقع أن يعتمد عليهم عموتة في البطولة العربية، نجمي الرجاء، سفيان رحيمي وعبد الإله الحافيظي، ولاعبي الوداد أيوب الكعبي ووليد الكرتي ويحيى جبران، إلى جانب حمزة موساوي، لاعب المغرب التطواني، وكريم باعدي، مدافع نهضة بركان.