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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 52 جريحا بينهم 18 طفلا في حادث دهس لحشد خلال كرنفال في ألمانيا

52 جريحا بينهم 18 طفلا في حادث دهس لحشد خلال كرنفال في ألمانيا

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
أصيب 52 شخصا بينهم 18 طفلا، بجروح عندما صدمت سيارة حشدا خلال كرنفال في وسط ألمانيا الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة التي أكدت أن دوافع السائق لم تتضح بعد.
وأفادت شرطة مقاطعة هيسي على تويتر امس الثلاثاء أن «بين الضحايا 18 طفلا ، بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا وتمكّن 17 من مغادرة» المستشفى.
وصدم السائق البالغ من العمر 29 عاما حشدا كان مشاركا في مسيرة «إثنين الورود» ضمن فعاليات الكرنفال في بلدة فولكمارسن الصغيرة بعد ظهر الاثنين، ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة والطوارئ.
وتأتي الحادثة بعد أيام فقط على مقتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة على أيدي مسلّح عنصري في هاناو الواقعة كذلك في مقاطعة هيسي.
لكن السلطات امتنعت حتى الآن عن وصف حادثة الكرنفال بـ»الاعتداء»، مشيرة إلى أن السائق نفسه أصيب بجروح ولم يكن من الممكن استجوابه مباشرة بعد الحادث.
لكن النيابة العامة في فرانكفورت فتحت تحقيقا بشأن المواطن الألماني بشبهة «محاولة القتل».
وأفاد شهود عيان أن السائق اصطدم بحاجز وقاد سيارته الفضية مسرعا وسط الحشد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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