  • الثلاثاء , 7 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الزراعة النيابية: فائض بالمحاصيل الزراعية

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، أمس الثلاثاء، عن مورد جديد لخزينة الدولة يتمثل بتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان صحافي، إن «الخطط الزراعية والإروائية الناجحة خلال الفترة الماضية اسفرت عن انتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة».
وأضاف، أن «زيادة كمية المياه وخطط الاستصلاح الناجحة ادت الى زيادة في كميات الاراضي المستزرعة من محاصيل زراعية مختلفة ادت الى انتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة».
وتابع الشمري، أن «انهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضروات والفواكه سيوفر مورد مهم للفلاح وسيسهم بعملية التصدير والتي ستضفي موردا جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة».
وشدد على ان «الجهات المعنية التعاون مع اللجنة والجهات الاخرى لعودة الانتاج الزراعي والحيواني لسابق عهده وعدم وضع المعرقلات في طريق تطويره».
يذكر ان وزارة الزراعة تعلن بين الحين والاخر عن وفرة بالإنتاج المحلي من محاصيل زراعية وايقاف استيراد المتوفر منها في الاسواق المحلية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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