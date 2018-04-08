اختتام مهرجان النهج السينمائي

بغداد – الصباح الجديد:

اختتمت فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي الرابع بعد خمسة ايام من العروض الصباحية والمسائية.

وقال مدير مجموعة قنوات كربلاء الفضائية المنظمة للمهرجان المهندس حيدر جلوخان في كلمة له: “تنافس 136 فيلما من 117 دولة على جوائز المهرجان الاربع التي توزعت على مجموعتين الاولى الافلام الروائية والثانية الافلام الوثائقية اضافة للسيناريو فضلا عن الانيميشن “.

وذكر رئيس لجنة التحكيم الفنان العراقي محمود ابو العباس “فاز بالجائزة الاولى للأفلام الروائية فيلم (الام ماري) من افغانستان للمخرج سادام وحيدي، والجائزة الثانية لفيلم (اون) من الهند للمخرج ت.س.براسانا، والجائزة الثلاثة لفيلم (هل انت كرة طائرة؟) من ايران للمخرج محمد بخشي ”

وفاز بالجائزة الاولى للأفلام الوثائقية فيلم (تحت الارض) للمخرجة ناير سانز فونتس من اسبانيا، وحصد فيلم الانيميشن (ذكرى) للمخرج ناتاشابات دريف وجامتاكسا من تايلاند الجائزة الأولى.

وفاز الفيلمان العراقيان (2038) للمخرج محمد نوري و(O+) للمخرج وثاب الصكر”، بمسابقة افلام السيناريو بشهادات تقديرية.

وعبرت الفنانة السورية أمانة والي عن سعادتها بوجودها بالعراق وفي كربلاء قائلة: “هذا من اجمل المهرجانات واتمنى ان تنتقل العدوى الى جميع الدول العربية والاسلامية في اقامة هكذا محافل “.