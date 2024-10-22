نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي: معاناتنا مع السينما بدأت منذ حصار التسعينيات

الصباح الجديد – وكالات:

تحدث نقيب الفنانين العراقيين جبار جودى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” عن مبادرة دعم السينما العراقية بميزانية تقدر بـ5 مليارات و170 مليون دينار، على أن تتولى وزارة الثقافة العراقية تمويل 43 مشروعًا، فى أولى مراحلها، بين فيلم روائي طويل، ووثائقي، وأفلام قصيرة، وأنيميشن ورسوم متحركة.

وصرح جودي: “خطوة المبادرة ممتازة جدا، وتعد حكومة العراق من أولى الحكومات التى تقدم على هذه الخطوة، والذي كان رد فعل السينمائيين عليها ممتازًا جدًا، وبانتظار أن تنطلق رسميًا فى القريب العاجل”.

واستطرد جودي: “التمويل كبداية ممتاز جدا، حيث يمكنه الدفع بعجلة الإنتاج للأمام، خاصة أن دور العرض الكبيرة انحسرت فى العراق بعد 2003، للأسف لأن القطاع الخاص السينمائى تضرر كثيرا بسبب الحصار الجائر على العراق من 1990 لـ2003”.

وتابع جودي: “لكن وبالرغم من هذه الخسائر، كانت هنالك البدائل المهمة والمحترمة، وهي السينمات التى تم افتتاحها فى المولات التجارية، والتى وصل عددها ما بين 5 إلى 7 دورعرض فى بغداد والمحافظات”.

وذكر جودي: “حاليا التعاون مع المهرجانات العربية قائم على قدم وساق، خاصة أننا وقعنا برتوكولا مع مهرجان قازان الدولي للسينما، من أجل تبادل ثقافي وإقامة أسبوع للسينما التتارستانية فى العراق، وفي مقابله أسبوع للسينما العراقية في تتارستان، كذلك نعد لتفعيل الإنتاج المشترك والتعاون مع مهرجانات أخرى”.