المنزعج الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 28th, 2019 0 تعليق 76 views إرادة شعبية صحفيو إقليم كردستان يعارضون مشروعا لتقييد الحريات والعمل الصحفي نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة سائرون تساند رئيس الجمهورية وتطالب البناء بترك سياسة فرض الأسماء عليه ديسمبر 28th, 2019 نيوزويك: 11 إلى 14 صاروخاً ضرب قاعدة كي وان في كركوك وإيران في دائرة الاتهام ديسمبر 28th, 2019 نائب: عبد الغني الأسدي تنطبق عليه مواصفات الفتح لرئاسة الوزراء ديسمبر 28th, 2019 خبير اقتصادي إيراني: بنوك إيران جميعها مفلسة والحكومة ترفض اعلان افلاسها ديسمبر 28th, 2019 حملة الشهادات العليا يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ويعلنون اعتصاما مفتوحا ديسمبر 28th, 2019 الأمم المتحدة تؤيد مقترحا روسيا بشأن الانترنت سبب قلق القوى الغربية والمجموعات الحقوقية ديسمبر 28th, 2019 تسعى وزارة العمل لاضافة تخصيصات مالية لشمول المزيد من الآسر بالإعانة النقدية ديسمبر 28th, 2019 وزير التخطيط يعلن إصدار 440 براءة اختراع وتسجيل 800 طلب جديد خلال عام 2019 ديسمبر 28th, 2019 صحفيو إقليم كردستان يعارضون مشروعا لتقييد الحريات والعمل الصحفي ديسمبر 28th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.