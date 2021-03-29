مفاتيح السعادة السبعة

الصباح الجديد – متابعة:

السعادة قرار، لكن هل كلنا نمتلك الشجاعة والجرأة والايمان بانفسنا وقدرتنا على تحقيق ما نصبو اليه؟ الجواب لا، لذلك فليس كل الناس سعداء وليسوا كلهم يدركون معناها ويعرفون طريقها.

ووفقا لمجموعة ابحاث تتعلق بالحياة الصحية السعيدة فللسعادة مفاتيح سبعة: