العبادي: ينبغي التصدي لمن يستهدف القطّاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:

أتهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي – جهات لم يسمها- بقيادة حملة ضد القطاع الخاص في العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن العبادي “ألتقى أعضاء اتحاد المقاولين العراقيين وبحث معهم تذليل العقبات امام عمل المقاولين والقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد العراقي، وأستمع الى الصعوبات التي تواجه عمل شريحة المقاولين وتسريع الاجراءات للحصول على حقوقهم وخطط الاتحاد للنهوض بالقطاع الخاص”.

وأكد العبادي حسب البيان، ان “هناك استحقاقات للمقاولين على الدولة وقد اعطتهم سندات خزينة لسد استحقاقاتهم، مبينا اننا اتخذنا قرارات لصالح المقاولين مع اشتداد الازمة المالية ونفقات الحرب لحرصنا على استمرار عملهم الذي يوفر فرص العمل للمواطنين ويدعم اقتصاد البلد”.

واضاف ان “الظروف التي مر بها البلد كانت صعبة جدا ولو سيطرت عصابات داعش الارهابية على البلد لأصبحت كل الامور الباقية لا قيمة لها،” مبيناً “اننا انتصرنا وخرجنا اقوى ونعمل على إعمار البلد وبنائه”.

وأشار العبادي الى “اننا نقدر معاناة المقاولين وان الضغوط التي يتعرضون لها كبيرة لان هنالك مستحقات لهم لدى الدولة ونعمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات بهذا الخصوص ونحتاج للتعاون لحل هذه الاشكالات”.

وتابع ان هناك من يقود حملة ضد القطاع الخاص الذي يمثل شريحة كبيرة للمجتمع والذي يمثله الحدّاد والنجار والبنّاء واصحاب المحال وغيرهم الكثير ويجب ان يتم التصدي لهذه الحملة التي تستهدف كل هذه الشرائح”.