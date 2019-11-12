استمرار الاعتصام الطلابي في بغداد والمحافظات دعما للتظاهرات

بغداد ـ الصباح الجديد:

شهدت العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى امس الثلاثاء تجدد تظاهرات طلبة الكليات والمدارس لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد وساحات الاعتصام الأخرى في بقية المحافظات.

يأتي ذلك برغم التهديد بإجراءات المحاسبة التي صدرت من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي، فيما أكدوا بأن اعتصامهم مستمر لحين تحقيق مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأوردت وسائل اعلام عربية ومحلية، إن “العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى شهدت، تجدد تظاهرات طلبة الكليات والمدارس لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد وساحات الاعتصام الاخرى في بقية المحافظات.

وأضاف أن “الطلبة المتظاهرين قد تجمعوا أمام الكليات والمدارس فيما توجه اخرون الى ساحة التحرير وسط بغداد”.

وأوضح، أن “مجموعات من الطلبة المتظاهرين في المحافظات الأخرى قد توجهوا إلى ساحات الاعتصام في محافظاتهم مؤكدين استمرارهم بالعصيان المدني ومقاطعة الدوام لحين تحقيق مطالب المعتصمين”.

وأضاف، أن المئات من المتظاهرين في محافظة ميسان دخلوا الى بناية جامعة ميسان وأغلقوها”.

وتابع: أن “المتظاهرين في المحافظة أغلقوا مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيتين، ورفعوا عليها لافتة، أُغلقت بأمر الشعب”.



وكان عدد من طلبة جامعة القادسية وطلبة المدارس، قد توافدوا، في وقت سابق من اليوم، الى ساحة الساعة في محافظة الديوانية حيث التظاهرات فيها.

وقال مصدر، إن “عدداً من طلبة جامعة القادسية، إضافة الى طلبة المدارس تواجدوا في ساحة الساعة بمحافظة الديوانية، للمشاركة في التظاهرات وإعلانهم الاستمرار بالإضراب عن الدوام”.

وقال مصدر محلي، إن آلاف الطلبة والمعلمين تظاهروا في “ساحة الساعة” أمام مبنى محافظة الديوانية.

وكانت نقابة المعلمين العراقيين دعت، امس الثلاثاء، إلى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات غداً الأربعاء، مشددة على رفع لافتات تتضمن مطالب مجلسها المركزي.