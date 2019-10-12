إدارة نادي الشرطة تتبنى مقترحاً لحل أزمة الطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبنت ادارة نادي الشرطة الرياضي مقترحا لحل ازمة نادي الطلبة، داعية اندية الزوراء والجوية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للانضمام الى هذه المبادرة لعودة الأنيق الى وضعة الطبيعي.

وقال عضو ادارة نادي الشرطة وممثلها في المبادرة عدي الربيعي في بيان صحفي، إن «ادارته عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأزمة التي يمر بها قطب مهم من اقطاب الكرة العراقية وهو نادي الطلبة لوضع الحلول والمعالجات السريعة والمساهمة بعودة الأنيق الى وضعه الطبيعي».

وبين ان «ادارة القيثارة مستعدة لتشكيل وفد رسمي للذهاب الى الاتحاد الآسيوي ووضع حلول قانونية وسريعة لضمان عودة فريق الطلبة الى الدوري الممتاز وتسوية كافة المتعلقات الإدارية الأخرى».

واضاف الربيعي، «اتمنى من جميع الأندية العراقية ان تنظم لمبادرتنا وانقاذ الأنيق الذي يمر بمرحلة حرجة للغاية»، مشيرا الى انه «وجه دعوة رسمية الى اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي للجلوس سريعا على طاولة الحوار وتشكيل «خلية أزمة» ستكون متواجدة باستمرار لحل جميع المشكلات التي تعاني منها الأندية مضاف لها الوزارات والمؤسسـات المعنيـة الأخـرى».