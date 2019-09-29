اتحاد الأدباء يهنِّئ الشاعر والناقد علي جعفر العلّاق

فاز بجائرة العويس الثقافية..

هنَّأ الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر والناقد علي جعفر العلّاق، بمناسبة فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي للاتحاد الشاعر عمر السراي قائلاً: «بسرور وابتهاج تلقّى اتحادنا والوسط الثقافي عامةً خبر فوز الشاعر والناقد علي جعفر العلاق بجائزة العويس الثقافية، ويعد هذا الفوز استحقاقاً يليق بقامة عراقية وعربية مهمّة يمثّلها العلاق، فهو العقل الرصين، والقلم المثابر والمتفرّد، وما فوزه إلا دليل على تسيّد الأدب العراقي، ومكانته المرموقه».

هذا وقد أعلن الموقع الرسمي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، صباح امس الأحد ٢٩ أيلول ٢٠١٩، عن نتائج الدورة السادسة عشرة (٢٠١٨ / ٢٠١٩) للجائزة معلنةً فوز الشاعر والناقد د.علي جعفر العلّاق بجائزة الشعر، لتميّزه وإسهامه المتواصل في تغذية الشعر وإثرائه، ودوره الفاعل في إيصال القصيدة لذراها المبدعة، والسعي الدائم لتطويرها.

مبارك للناقد والشاعر د.علي جعفر العلّاق،