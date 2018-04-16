مانشستر سيتي بطلاً للبريمييرليج.. وسان جيرمان يسترد لقب الدوري الفرنسي

العواصم ـ وكالات:

احتفل فريق مانشستر سيتي، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد خسارة منافسه الأول مانشستر يونايتد، مساء أول أمس أمام وست بروميتش ألبيون 0ـ1.

ونشرت حسابات فريق مانشستر سيتي في وسائل التواصل الاجتماعي صورة احتفل بها النادي باللقب، وكُتب عليها :”وقتنا، مدينتنا، أبطال الدوري الإنجليزي 2017 / 2018″.. وكان آخر لقب لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم 2013 / 2014، وحسمه على حساب ليفربول.

ويفصل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، 16 نقطة كاملة عن جاره اليونايتد، وذلك قبل 5 جولات لكل منهما على نهاية المسابقة.

وحُسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم (2017/2018)، لصالح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خسارة مانشستر يونايتد المفاجئة (1-0) ، أمام وست بروميتش ألبيون في (أولد ترافورد) في ختام مباريات الجولة 34 من المسابقة.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” للإحصاءات، إن جوارديولا فاز باللقب السابع له في منافسات الدوريات الأوروبية، من أصل 9 مواسم لعبها في إسبانيا، وألمانيا، وإنجلترا.

وفشل جوارديولا في الفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2011/2012 لصالح فريق ريال مدريد، والموسم الماضي مع مانشستر سيتي، فريقه الحالي.

وقالت شبكة “سكواكا” الإنجليزية، إن جوارديولا بات من بين 3 مدربين فقط، الذين استطاعوا الفوز بالدوري في 3 دوريات مختلفة من الدوريات الـ5 الكبرى.

وسبق جوارديولا في هذا الإنجاز، الإيطالي أنشيلوتي، الذي فاز بالدوري (الإيطالي، والإنجليزي، والفرنسي، والألماني)، وجوزيه مورينيو، الذي فاز (بالإنجليزي، والإيطالي، والإسباني)، وجوارديولا فاز (بالألماني، والإسباني، والإنجليزي).

كما، استرد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، باكتساح ضيفه موناكو حامل اللقب، بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 33 من المسابقة.

تقدم الفريق الباريسي برباعية سجلها جيوفاني لو سيلسو “هدفين”، إدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا “ثنائية” وفالكاو بالخطأ في مرماه بالدقائق وجوليان دراكسلر 14 و17 و20 و27 و58 و76 و86، في حين سجل روني لوبيز هدف موناكو الوحيد بالدقيقة 38.