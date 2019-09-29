  • الأحد , 29 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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دراسة في شعر خزعل الماجدي

ثقافة
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صدر عن دار أوراق فـي المتنبـي، كتـاب (الأسطـرة والتشكيـل الأسطـوري في شعر خزعل الماجدي)، للكاتب صادق الدراجي ب ٣٣٢صفحة، الكتاب دراسة في شعـر خزعل الماجدي ويركز على موضوعة التشكيل الأسطوري، ويبدأ بمقدمـة وتمهيـد يتحـدث فيـه عن بداية التشكيل الأسطوري منذ الرواد وصولا إلى الجيل السبعينـي، ثـم بيـان مفـهوم الأسطرة، والتركيز على فعل الأسطرة عند الشاعر السبعيني.
في ختام التمهيد يتحرك في عنوان (خزعل الماجدي الفعل الشعري والتحولات) الكتاب يضم ثلاثة فصول: الفصل الأول (مصادر الأسطورة) ويقسم إلى ثلاثة مباحث الأسطورة الدينية، الأسطورة التاريخية، أسطرة الواقع، والفصل الثاني حمل عنوان (التشكيل الأسطوري) ويقسم إلى ثلاثة مباحث، سمات التشكيل، التشكيل الجزئي، التشكيل الكلي، وفصل ثالث تحت عنوان (الإيحاء الأسطوري) ويقسم إلى مبحثين، الإيحاء الجزئي، الاحياء الكلي).
تضمن الكتاب خاتمة فيها نتائج الدراسة، يذكر ان الكاتب صدر له مجموعتان شعريتان هما (نشيد القيامة) و (أكثر من معنى في هذا السواد).

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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