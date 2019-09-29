دراسة في شعر خزعل الماجدي

صدر عن دار أوراق فـي المتنبـي، كتـاب (الأسطـرة والتشكيـل الأسطـوري في شعر خزعل الماجدي)، للكاتب صادق الدراجي ب ٣٣٢صفحة، الكتاب دراسة في شعـر خزعل الماجدي ويركز على موضوعة التشكيل الأسطوري، ويبدأ بمقدمـة وتمهيـد يتحـدث فيـه عن بداية التشكيل الأسطوري منذ الرواد وصولا إلى الجيل السبعينـي، ثـم بيـان مفـهوم الأسطرة، والتركيز على فعل الأسطرة عند الشاعر السبعيني.

في ختام التمهيد يتحرك في عنوان (خزعل الماجدي الفعل الشعري والتحولات) الكتاب يضم ثلاثة فصول: الفصل الأول (مصادر الأسطورة) ويقسم إلى ثلاثة مباحث الأسطورة الدينية، الأسطورة التاريخية، أسطرة الواقع، والفصل الثاني حمل عنوان (التشكيل الأسطوري) ويقسم إلى ثلاثة مباحث، سمات التشكيل، التشكيل الجزئي، التشكيل الكلي، وفصل ثالث تحت عنوان (الإيحاء الأسطوري) ويقسم إلى مبحثين، الإيحاء الجزئي، الاحياء الكلي).

تضمن الكتاب خاتمة فيها نتائج الدراسة، يذكر ان الكاتب صدر له مجموعتان شعريتان هما (نشيد القيامة) و (أكثر من معنى في هذا السواد).