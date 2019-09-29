219.5 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

بغداد – الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الأحد، إلى 219.55 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 214.16 مليون دولار، بزيادة قيمتها 5.39 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غد (اليوم) الاثنين، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 246.57 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 218.71 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 840 ألف دولار.

في السياق، قام البنك المركزي العراقي بتسوية مبلغ الدفعة الثامنة من دائنية المصارف المفتوحة حساباتها في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

وذكر بيان للبنك أمس الاحد، ان “حكومة إقليم كردستان دفعت الدفعة الثامنة من دائنية المصارف لها، وقد نشأت تلك الدائنية عن إيداعات المصارف النقدية في فرعي أربيل والسليمانية”.

واضاف ان “الأرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان (أربيل والسليمانية) مرتبطان بوزارة المالية في إقليم كردستان”.

يُذكَر أن فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ارتبط بهذا البنك إداريا وفنيا منتصف عام 2017.