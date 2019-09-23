  • الإثنين , 23 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مواصلة العمل لصيانة وترميم السداد الفيضانية والسداد المحيطة بالأهوار

شؤون عراقية
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مدير الموارد المائية في البصرة للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :
قال مدير الموارد المائية في البصرة المهندس مفيد عبد الزهرة ان تشكيلات وزارة الموارد المائية المتمثلة بشركات الفاو والعراق والرافدين باشرت بأعمال صيانة وترميم السداد الفيضانية والسداد المحيطة بالأهوار تحسبا لأرتفاع مناسيب المياه في موسم الشتاء المقبل .
وأضاف ان هناك أيضا أعمالا أخرى تقوم بها تشكيلات الوزارة لصيانة اكتاف نهر دجلة وشط العرب كما ان هناك حملة كبيرة تقوم بها الوزارة لكري وتطهير الانهر الرئيسة والفرعية في جميع اقضية ونواحي محافظة البصرة .
وأكد مدير الموارد المائية ان واردات المياه من نهر دجلة وتحديدا من خلف ناظم قلعة صالح في محافظة ميسان جيدة جدا ووصلت الى معدلات 97 و 98 مترا مكعبا في الثانية وبأستمرار هذه الايرادات العالية من المياه الى شط العرب ادى الى خفض تراكيز الاملاح بشكل كبير جدا على عمود نهر شط العرب ووصلت فيه تراكيز الاملاح هذه في محافظة البصرة الى ( 1500) جزء بالمليون وفي منطقة كتيبان (1100) جزء بالمليون وفي ابي الخصيب (1400) جزء بالمليون وفي سيحان ( 1070) جزءا بالمليون وتعد هذه التراكيز الملحية ضمن المعدلات المقبولة .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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