صوفي تيرنر تصارع للبقاء

الصباح الجديد – وكالات:

بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة الأميركية صوفي تيرنر في مسلسل Game of Thrones “صراع العروش”، تنوي حالياً الانضمام الى أسرة عمل مسلسل جديد يحمل اسم “Survive” وتقوم بدور البطولة إلى جانب النجم الأميركي كوري هاوكينز.

وتؤدي تيرنر دور فتاة تدعى “جاين” تتعرض لحادث اصطدام بأحد الجبال المُغطاة بالثلوج في أثناء سفرها على متن طائرة، فتنجو إلى جانب “بول”، الذي يلعب دوره كوري هاوكينز من حطام الطائرة، ويبدأ كلاهما البحث والقتال للنجاة، لأنهما سيواجهان صعوبات كثيرة تهدد حياتهما.

وفي تصريح عن دورها الجديد، قالت تيرنر: “أتمنى أن يكون هذا الدور له أثر على من يعانون من سوء تقدير الذات، لكي يدركوا أنهم أقوياء أكثر مما يتوقعون، ولكي يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه”.

تجدر الإشارة الى أن المسلسل من المقرر عرضه في الرابع من ابريل نيسان عام 2020 المقبل.