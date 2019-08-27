منة شلبي تودع حياة العزوبية

الصباح الجديد – وكالات:

اقتربت الفنانة منة شلبي من وداع العزوبية أخيرًا، بعدما وجدت فارس أحلامها من خارج الوسط الفني، وحسب مصدر مقرب من المقرر أن تعلن منة الخبر رسميًا قبل نهاية الصيف الجاري، على أن يجري الزفاف بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020.

منة ارتبطت بالفعل بعلاقة غرامية مع شخص من خارج الوسط الفني في الفترة الأخيرة، وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل خاصة، وان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج خالد يوسف، وانتهت سريعا من دون الإعلان عن الأسباب، ورفضت لاحقا مشاريع الزواج.

يذكر ان منة شلبي واحدة من أكثر نجمات جيلها تعرضا لشائعات الزواج سرا، فتردد أولا أنها ارتبطت بالمخرج خالد يوسف وتم الزواج في أثناء تصوير فيلم “ويجا” ولكن المؤكد بحسب تصريحات زيزي مصطفى، أن الارتباط بين الثنائي لم يتخط مرحلة الخطوبة.

كما تردد لاحقا أنها تزوجت سرا من المخرج ماندو العدل، إلا أن والدتها زيزي مصطفى نفت كل ما تردد مؤكدة أنها مجرد شائعات، وأن ابنتها لن تتزوج من دون علمها، كما تم نفي شائعة زواجها سرا من زميلها المخرج أحمد عز، وبادرت والدتها بنفي الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة أن عز مجرد صديق وزميل لابنتها ولا توجد أية علاقة عاطفية بينهما.

أغرب شائعة الزواج ربطت بين منة شلبي وبين زميلها في بطولة مسلسل “حارة اليهود” النجم إياد نصار، وهي المرة الوحيدة التي بادرت فيها منة بنفي الشائعة بنفسها، خاصة وأن زوجة إياد من صديقاتها المقربات، وواكبت شائعة الزواج من إياد نصار، شائعة أخرى بشأن ارتباطها سرا برجل أعمال خليجي يقيم في دبي، وانهما عقدا القران بالفعل وبانتظار تجهيز منزل الزوجية، وعلقت منة على القصة وقتها قائلة: شائعة الحب والزواج، أصبحت شائعة سنوية بالنسبة لي.

وبعد كل تلك الشائعات قد يكون ارتباطها أخيرا ليس فقط لأنها وجدت الرجل المناسب بل لإنقاذ نفسها من شائعات يمكن ان تضرها بشكل او بشكل اخر.