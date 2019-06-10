الشرطة والجوية يمثلان العراق بالبطولة العربية لكرة القدم

الزوراء تحمل الاتحاد مسؤولية إقصاء الفريق من المنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم، خطابا رسميا إلى الاتحاد العراقي، لاعتماد ناديي الشرطة والقوة الجوية، للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.. وجاء في الخطاب أن الاتحاد العربي حدد فريقي الشرطة والقوة الجوية من العراق للمشاركة في منافسات البطولة، وأنه على الناديين أن يحددا ملعبيهما خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة خلوهما من الإعلانات.

ويتصدر فريق الشرطة الدوري العراقي الموسم الحالي ويلاحقه القوة الجوية في المركز الثاني، علما بأن الاتحاد العربي أعلن بوقت سابق أن اختياراته وفق جماهيرية النادي ونتائجه في الدوري المحلي.يشار إلى أن النفط والقوة الجوية مثلا العراق في النسخة الماضية من البطولة.

من جانب اخر، أعلنت إدارة نادي الزوراء، عزمها تقديم اعتراض الى اتحاد الكرة بشأن عدم ترشيح الفريق لبطولة الاندية العربية.

وقال عضو الهياة الإدارية لنادي الزوراء قاهر الموسوي «تفاجئنا واستغربنا من قرار الاتحاد بزج الجوية والشرطة دون الزوراء في بطولة الأندية العربية»، متسائلا» ماهي المعايير التي تريدها البطولة؟، فان كانوا يبحثون عن فريق جماهيري فهو الأول بين الفرق».

وأضاف ان «فريقي الزوراء والجوية هما ابطال الدوري وكان من الاجدر ترشيحنا اولا ثم اختيار نادي اخر»، مبيناً» تواجدنا في النادي مساء أول أمس، واستغربنا الامر وهيئنا طلبت الاعتراض وغدا سيكون بيد الاتحاد للنظر بالأمر».

وتابع الموسوي ان رئيس ادارة الزوراء الكابتن فلاح حسن اتصل برئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود والحديث اثار استغرابنا اكثر، بان البطولة نظمها {امير سعودي} وهو من اختار الفرق المشاركة وكانه مقتنع بالأمر»، مرجحاً» ندم مسعود على رده هذا، وكان من المفترض ان يرد بقول آخر، وكان عليه ايضاً رفض المشاركة بالبطولة العربية للأندية».

وزاد «جمهورنا طلبوا منا التدخل بتظاهرات للضغط على جهات معينة ونحن رفضنا ذلك، فالقانون والسلم سنأخذ حقوقنا».

واردف الموسوي بالقول ان «الكابتن عدنان درجال ابن النادي ونعتز به وغير نادمين على دعمه، ووقوف إدارة الزوراء معه كلف النادي الكثير، والاخرين يتحملون طريقة معاملتهم للناس، فلا يمكن ان نقبل على أنفسنا ان تجير بطولة للزوراء لكن مشاركة الزوراء في بطولة الأندية استحقاق طبيعي وسيكون هناك اجراء قانوني منصف».

ولفت «لم نمنع لاعب المنتخب الوطني السابق احمد راضي من الدخول في الهياة الإدارية العامة لنادي الزوراء فمعظم لاعبي الزوراء السابقين يرفضون العمل إداريا وهم يرغبون التدريب فنيا»، مستدركاً» الزوراء مؤسسة ولن يفرط بأبنائه وننتظر اكمال ملعب الزوراء ليضم الجميع».

واختتم الموسوي بالقول» القيد الجنائي ابعد لاعب المنتخب الوطني السابق ليث حسين من الترشيح للهيأة الإدارية لنادي الزوراء، ونحن فريق بالإدارة ولسنا اشخاص».

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، أرسل أمس خطابا رسميا إلى الاتحاد العراقي، لاعتماد ناديي الشرطة والقوة الجوية، للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وجاء في الخطاب أن الاتحاد العربي حدد فريقي الشرطة والقوة الجوية من العراق للمشاركة في منافسات البطولة، وأنه على الناديين أن يحددا ملعبيهما خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة خلوهما من الإعلانات.

ويتصدر فريق الشرطة الدوري العراقي الموسم الحالي ويلاحقه القوة الجوية في المركز الثاني، علما بأن الاتحاد العربي أعلن بوقت سابق أن اختياراته وفق جماهيرية النادي ونتائجه في الدوري المحلي.