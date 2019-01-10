كوارث طبيعية خلفت وراءها أرقاماً عالية من الضحاياً

زلازل وهزات أرضية وثوران براكين وأعاصير

بغداد ـ الصباح الجديد:

توزعت الكوارث الطبيعية التي سجلتها روزنامة 2018 وخلفت وراءها أرقاماً عالية من الضحايا والمصابين والمشردين والمتضررين، فضلاً عن الخسائر المادية.

اذ توزعت الكوارث بين زلازل وهزات أرضية وثوران براكين وأعاصير، إلى موجات برد وحر وعواصف ترابية وغبارية وفيضانات وانهيارات وأمطار غزيرة، وكان من أبرز هذه الكوارث الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وخلف نحو 1300 قتيل.

وهذه أبرز الكوارث الطبيعية حول العالم التي شهدها عام 2018:

13 كانون الثاني: مقتل 20 شخصاً جراء الانهيارات الطينية الشديدة في أجزاء من مقاطعة سانتا باربره بولاية كاليفورنيا الأميركية.

22 كانون الثاني: ولاية ميناس غرايس في جنوب شرق البرازيل تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار مرض الحمى الصفراء القاتل.

27 كانون الثاني: وفاة 37 طفلا ونقل نحو 12 ألف مريض إلى المستشفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس أنفلونزا الخنازير، وهو أسوأ تفش للأنفلونزا منذ عام 2009.

7 شباط: مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين في زلزال قوي ضرب تايوان بلغت شدته 6.4 درجة.

2 اذار: مقتل 55 شخصاً في الأقل إثر موجة البرد وتساقط الثلوج القوية في معظم الدول الأوروبية.

11 اذار: مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات في صاعقة تسببت في انهيار كنيسة في رواندا.

3 ايار: مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في موجة عواصف ترابية شديدة ضربت مناطق شمالي الهند.

25 ايار: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في محافظة صلالة العمانية نتيجة إعصار “مكونو”.

6 حزيران: مقتل 27 شخصاً في الأقل وفقدان العشرات نتيجة ثوران بركان “فويغو” في غواتيمالا.

18 حزيران: مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في زلزال ضرب مدينة أوساكا اليابانية.

8 تموز: مقتل أكثر من 60 شخصاً وفقدان العشرات جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مدينة هيروشيما غربي اليابان.

24 تموز: اليابان تعلن وفاة نحو 65 شخصاً نتيجة موجة الحر التي تجتاح البلاد.

6 آب: مقتل 100 شخص في الأقل وإجلاء الآلاف من منازلهم نتيجة الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

26 آب: مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 في زلزال ضرب مدينة كرمنشاه الإيرانية الحدودية.

5 ايلول: مقتل 10 أشخاص في الأقل نتيجة إعصار (جيبي) الذي ضرب مدينة أوساكا غربي اليابان.

15 ايلول: مقتل نحو 59 شخصاً جراء إعصار مانكوت العنيف الذي ضرب جزيرة لوزون الفلبينية.

15 ايلول: مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة إعصار (فلورنس) الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

18 ايلول: أكثر من 100 شخص يلقون حتفهم نتيجة الفيضانات التي اجتاحت نيجيريا.

24 ايلول: مقتل 4 أشخاص في الأقل إثر هطول أمطار غزيرة تسبب في سيول شمال شرقي تونس.

28 ايلول: مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة العشرات نتيجة زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

2 تشرين الاول: ارتفاع عدد ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي إلى 1300 قتيل.

10 تشرين الاول: مقتل 16 شخصاً وتشريد الآلاف نتيجة الإعصار “مايكل” الذي ضرب أجزاء من ولاية فلوريدا شرقي الولايات المتحدة.

15 تشرين الاول: مصرع 13 شخصاً إثر الفيضانات التي ضربت مدينة أود جنوبي فرنسا.

18 تشرين الاول: مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين إثر فيضانات اجتاحت عدداً من المناطق التونسية.

26 تشرين الاول: ارتفاع حصيلة وفيات حادث انجراف حافلة الطلاب في سيول البحر الميت إلى 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين.

30 تشرين الاول: 15 قتيلاً ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار «يوتو» الذي ضرب الفلبين.

10 تشرين الثاني: مقتل 11 شخصاً وفقدان العشرات نتيجة الحرائق المدمرة التي نشبت في غابات شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

10 تشرين الثاني: مقتل 12 شخصاً في الأقل جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت بعض مناطق الأردن.

11 تشرين الثاني: أكثر من 200 شخص يلقون حتفهم في أحدث موجة لتفشي مرض “أيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

23 تشرين الثاني: مقتل 7 أشخاص ونزوح الآلاف من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد.

26 تشرين الثاني: 500 جريح تقريباً في الزلزال الذي ضرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، وبلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

16 كانون الاول: العاصفة «ديردرا» تجتاح عدداً من المناطق البريطانية وتتسبب في قطع الكهرباء وإيقاف الملاحة الجوية في عدد من مطارات المملكة المتحدة.

22 كانون الاول: مقتل 373 شخصاً وإصابة العشرات بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا.