الاتصالات: تعظيم إيرادات البريد بنسبة 300%

بغداد ــ الصباح الجديد:

كشفت وزير الاتصالات هيام الياسري، امس الإثنين عن تعظيم إيرادات البريد إلى نحو 300%، للمرة الأولى.

واكدت الياسري أن خدمة التوقيع الإلكتروني ستسوق وتفعل للمؤسسات الحكومية والمصارف والمواطنين.

وقالت الياسري، إن”الوزارة دعمت البريد والتوفير، لأول مرة في تاريخ الشركة العامة للبريد ، والتوفير عمل على تعظيم الإيرادات إلى نحو 300‎%‎، وأيضا نهضت الشركة بأعباء رواتبها وصرفيتها لأول مرة بتاريخها”.

وأضافت،أننا “وضعنا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للنهوض بخدمة البريد، وبعد مئة عام من استعمال دفاتر التوفير الورقية تم تحويلها إلى بطاقات الدفع الالكتروني ايضاً، كما اتممنا مشروع التوقيع الالكتروني، ونفذناه بتشغيل تجريبي داخل الوزارة”.

وتابعت الوزير ، أن “التشغيل التجريبي نجح داخل الوزارة، وهنالك توجه لتسويق وتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لجميع الجهات الحكومية والمصارف.