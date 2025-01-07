برج البنك المركزي وميناء الفاو بقائمة المشاريع العملاقة بالعالم لعام 2025

بغداد ــ الصباح الجديد:

صنفت منصة” “The B1M البريطانية، المتخصصة في قطاع البناء، مشروعي برج البنك المركزي في بغداد وميناء الفاو الكبير في البصرة ضمن قائمة أبرز المشاريع العملاقة في العالم لعام 2025.

وجاء مشروع برج البنك المركزي في المرتبة الحادية عشرة فيما حصد ميناء الفاو الكبير المرتبة العاشرة.

ويعكس هذا التصنيف، التقدم الملحوظ للعراق في مجال الهندسة المعمارية والبنية التحتية على الساحة الدولية.

وتعد منصة The B1M” واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تغطية مشاريع البناء الكبرى، والابتكارات التكنولوجية، والاتجاهات الحديثة، مثل الاستدامة والمدن الذكية، مما يوفر تحليلات عميقة حول التحولات الجارية في قطاع البنية التحتية العالمي.