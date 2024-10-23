مصر تقترح صفقة “مصغرة” لوقف إطلاق النار في غزة

الصباح الجديد ــ وكالات:

أبلغ مسؤولان إسرائيليان موقع “أكسيوس” بأن مدير المخابرات العامة المصرية الجديد قدم لرئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي مقترحاً لإبرام صفقة “صغيرة” تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد الموقع الأميركي بأن هذا الاقتراح يمكن أن يدفع المفاوضات نحو اتفاق أوسع نطاقاً، بعد أن وصلت المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود منذ ما يقرب من شهرين، ولم تجر أي محادثات جدية بين الأطراف.

وأشار “أكسيوس” إلى أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعتقدون أن وفاة رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس” يحيى السنوار تخلق فرصة لاستئناف المفاوضات من أجل إبرام صفقة لإطلاق سراح الـ101 رهينة، الذين لا يزالون محتجزين لدى “حماس” ووقف إطلاق النار في غزة.