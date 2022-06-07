التجارة تستكمل توزيع السلات الغذائية لدور الايتام والمسنين

للاسهام في التخفيف عن معاناتهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن استكمال لجنة الاشراف والمتابعة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية توزيع السلة الغذائية الى دور الايتام والمسنين في بغداد وبعض المحافظات .

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن مدير عام الشركة لمى الموسوي ان وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري وجه شركة المواد الغذائية بتوزيع سلات غذائية لدور ايواء المسنين والايتام كدعم لهذه الشريحة والاسهام في التخفيف عن معاناتهم وبدافع الشعور الشرعي والانساني

واشار البيان ان الدور التي تمت استكمال تجهيزها من السلات الغذائية في بغداد كانت دار العطاء للمسنين ( الرشاد ) ودار براعم الصغار( الصليخ )دار براعم الكبار ( الصليخ ) ودار العطاء للمسنين ( الصليخ ) وزهور الاعظمية( الاعظمية ) وزهور العلوية ( كرادة / ساحة الواثق ) وتأهيل الاحداث للذكور ( كرادة / نادي الصيادلة ) ومستشفى ابن رشد ( كرادة / ساحة الاندلس ) دار الطفولة ( الصالحية ) ودار الحنان (العطيفية ).

ولفت البيان في الوقت ذاته الى توزيع سلات غذائية الى دور الايتام والمسنين في بعض المحافظات وهي دار براعم واسط لرعاية الايتام ( واسط ) وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ( ميسان ) ودار الدولة لرعاية البراعم ( الايتام ودار رعاية كبار السن ( البصرة).

واشار البيان ان تلك المبادرة الانسانية مستمرة وبشكل دوري في تجهيز دور الايتام والمسنين ومستشفيات الامراض النفسية وذوي الاحتياجات الخاصة بالسلات الغذائية وفي كافة المحافظات.

على صعيد متصل زار فريق اعلامي من قسم الاعلام والاتصال الحكومي جولات اعلامية في محافظة النجف الأشرف لتسليط الضوء على استكمال التجهيز والانتاج لمادة الطحين للوجبة الاولى من العام الحالي واجراء استطلاعات للرأي حول جودة وانسيابية التجهيز واسعار الطحين .

وذكرت الوزارة “في بيان لها نقلا عن مكتبها الاعلامي ان الفريق على هامش تواجده في محافظة النجف الأشرف زار فرع تصنيع الحبوب والمطحنة الاهلية حيث تم زيارة مطحنة النجف الحكومية و مطحنة الاحسان و مطحنة خيرات الحيدرية و مطحنة النجف المحدودة ، واجرى خلالها عدة لقاءات للحديث عن اجراءات الوزارة واليات الانتاج ونسب التجهيز الفعلية والمناطق والخبازة الموقعية على الكميات المنتجة والية التعامل مع الشكاوي والاجراءات الرقابية .

واضاف البيان “ان الفريق اجرى كذلك جولة ميدانية على عدد من الوكلاء للحديث معهم عن اعداد العوائل والحصص المستلمة واجراءاتهم بالتواصل مع العوائل لاستلام وايصال مادة الطحين فضلا عن اجراء استطلاعا للرأي للمواطنين حول تجهيز الطحين وجودته والاستفسار عن ملاحظاتهم وشكواهم والذين اكدو “على “جودة مادة الطحين “ومطالبين في الوقت ذاته “بتكثيف “الدور الرقابي “ومحاسبة المخالفين “ بزيادة اسعار الطحين التي تؤثر سلبا على العوائل الفقيرة خصوصا وذلك باجراءات رادعة فضلا على التاكيد “باستمرار تجهيز الحصص المقررة في توقيتاتها “لتفويت الفرص على المستغلين والمتلاعبين بقوت المواطن .

واشار بيان الوزارة “ ان نسب تجهيز كميات مادة الطحين لوكلاء محافظة النجف الأشرف تجاوزت ٥ ‎%‎ حسب اخر موقف تجهيز مع الاستمرار باستكمال تجهيز كامل الحصةزالاولى.

من جانبها اعلنت وزارة التجارة عن انجاز ملاكات دائرة تسجيل الشركات معاملات تاسيس ( 205 ) شركة وطنية وتسجيل (10 ) فرع شركة اجنبية مع منح (4) اجارة لممارسة اعمال الوكالة التجارية وتسجيل (5 ) وكالة تجارية خلال كانون الثاني الماضي .

واكد مدير عام الدائرة مجاهد محمد شافي العيفان ان الدائرة اصدرت عدة قرارات خلال هذا الشهر والتي تتعلق بتعديل عقود الشركات المساهمة و زيادة وتخفيض راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة ، مضيفاً انه تم كذلك توثيق (210 )شركة مسجلة وتاشير المحاضر واحالة (105) شركة عراقية ، و(13) شركة اجنبية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات .

واشار المدير العام الى ان الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (1321) شركة وطنية و(388) شركة اجنبية المركز الرئيسي و(13) فرع الشركات الاجنبية بالاضافة الى دمج حسابات ( 18) وقرار وزيادة او تخفيض راس مال (26 ) شركة وتصفية حسابات ( 288) شركة وتاشير الحجوزات والتاكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ (242) وتدقيق وصولات (6924) وتصديق قرارات الهيئة العامة للشركات المحدودة والاشخاص ( 1092).