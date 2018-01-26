23 مليون دولار من النقل التلفزيوني فقط عائدات كأس الخليج العربي في الكويت

الكويت ـ وكالات:

كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، عن العائدات المالية لبطولة خليجي 23، التي استضافتها بلاده في الفترة من 22 كانون الأول الماضي وحتى الخامس من كانون الثاني الجاري.

وفتحت الكويت أبواب الاستادات بالمجان في مباريات المنتخبات الثمانية، وشهدت الدورة إقبالا جماهيريا كبيرا، تجاوز كل التوقعات، وذلك على الرغم من وداع أصحاب الأرض مبكرا من خلال منافسات الدور الأول.

وقال اليوسف إن عائدات الكويت من خليجي 23 بلغت 9 ملايين دولار، فيما بلغت عائدات البطولة 23 مليونا، من النقل التلفزيوني.

وأشار اليوسف في برنامج تلفزيوني، إلى أن خليجي 23 نجحت على جميع المستويات، مشيدا بدور اللجان العاملة، والتعاون الكبير الذي تم أثناء سير البطولة.

وفي سياق مختلف، كشف اليوسف أن لجنة تقصي الحقائق التي حضرت من الفيفا إلى الكويت مؤخرا، قد حضرت بدعوة من الاتحاد الحالي، مشيرا إلى أن عودة تلك اللجنة أو تلقي نتائج زيارتها يبقى أمرا في علم الغيب، مؤكدا قبول أي نتائج بشرط ألا يعود الإيقاف على الكويت مجددا.

إلى ذلك، تلقى مدير عام الهيئة العامة للرياضة، حمود فليطح، رسالة نصية، من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره، للجهود التي بُذلت في وقت قياسي، خلال فترة التحضير والتنفيذ، لاستضافة بطولة خليجي 23.

وأشاد الأمير بالتعاون المثمر، مع الجهات الرسمية الأخرى، والذي أسهم في إنجاح الدورة، وإظهار الوجه الحضاري للكويت.

كما تلقى المدير العام، رسالة نصية، من ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، عبر خلالها عن أخلص التهاني، بمناسبة نجاح فعاليات بطولة كأس الخليج العربي، إلى جانب رسالة أخرى بذات المعنى، من رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك.. ومن جهته، عبر فليطح عن بالغ سعادته وتقديره لتلك الرسائل، متمنيًا للجميع التوفيق، والعمل الجاد المخلص، لخدمة الكويت.