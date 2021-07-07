أنشطة وفعاليات تخصصية ومجتمعية أقامتها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

رئيسها حضر ممثلا عن وزير التعليم العالي لمؤتمر كلية العراق الجامعة

البصرة ـ سعدي السند:

شارك رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الدولي الثاني للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات المقام في كلية العراق الجامعة بحضور منسق الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني الدكتور عامر سليم الامير وباقي اعضاء الفريق.

ويهدف المؤتمر الى معالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي والعالم في المجالات الهندسية بشكل عام ومجال الاتصالات والمعلومات بشكل خاص وتطوير تقنيات انظمة شبكات الحاسوب وكذلك تطوير تقنيات امنية المعلومات والطاقة المتجددة.

وتضمن المؤتمر مناقشة التطورات والتقنيات النظرية والعملية الجديدة في مجالات هندسة الاتصالات والتحكم وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في حل مشاكل العالم الحقيقي من خلال الاوراق البحثية.

واشاد رئيس جامعة البصرة بالدور الكبير لجامعة البصرة والجامعات الاهلية والكوادر في تخطي ازمة جائحة كورونا والعمل بالتعليم المدمج وانهاء العام الدراسي وفق الصعوبات والتحديات.

التعاون العلمي بين جامعة البصرة وشركة هاليبرتون العالمية

وضمن إطار ادخال بنود التعاون العلمي المشترك بين جامعة البصرة وشركة هاليبرتون العالمية حيز التنفيذ زار وفد من جامعة البصرة برئاسة الدكتور سعد شاهين حمادي وعمداء كلية الهندسة والعلوم وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وعدد من مدراء الاقسام مقر شركة هاليبرتون العالمية وكان في استقبالهم المدير المفوض للشركة الاستاذ فهد انتصار.

وخلال الزيارة عرض كل من الطرفين الخطة المعدة لتنفيذ بنود التعاون مع الاحصائيات التقديرية بعدها قام وفد الجامعة بجولة في مختبرات ومفاصل الشركة واخذ فكرة عن الامكانات المتوفرة لانجاح ما اتفق عليه.

تحضير وتقييم الجسيمات النانوية للعقار اسيكلوفيناك

وناقشت كلية الصيدلة في جامعة البصرة رسالة الدراسة الموسومة(تحضير وتقييم الجسيمات النانوية للعقار اسيكلوفيناك لزيادة الذوبانية واعطاءه على شكل هلامي موضعي) للطالبة اسيل كاظم ثامر.

و تهدف الدراسة الى تحضير و تقييم لصيغ مختلفة من معلق نانوي لعقار أسيكلوفيناك بطريقة الترسيب باستخدام متغيرات مختلفة تتعلق بنوع البوليمر وكميته والمذيب العضوي من أجل الحصول على الصيغة الأكثر قبولًا فيما يتعلق بحجم الجسيمات النانوية وتوزيعها بالاضافة الى تحضير وتقييم مختبري لهيدروجيل يحتوي معلق أسيكلوفيناك النانوي لاستخدامه كنظام لتوصيل الدواء يتميز بمعدل إطلاق عالٍ للدواء وتحسين النفاذية

واستنتجت الدراسة امكانية تحضير العقار اسيكلوفيناك بصيغ مناسبة صناعياً وطريقة مختبرية مناسبة ذات مواصفات جيدة تسمح بزيادة معدل الذوبان في الماء وزيادة نسبة العقار المتوفرة لغرض عبور طبقات الجلد في حالة تم تقييمها سريريا لتكون ذات فعالية دوائية افضل.

التخطيط الاستراتيجي

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة محاضرة الكترونية عن التخطيط الاستراتيجي.

وتهدف المحاضرة إلى بيان دور الادارات الوسطى لاسهام في تطوير قطاعات الدوله والمؤسسات التعليميه في العراق .

وتضمنت المحاضرة التي قدمها المدرب مهند السماك مفهوم التخطيط واهميته و ركائز التخطيط و المعني بالتخطيط و انواع الخطط والتخطيط الاستراتيجي وادارة الازمات .

وأوصت المحاضرة باعطاء اهمية للتخطيط الاستراتيجي في قطاعات الدولة والمؤسسات التعليميه في العراق كافة .

التعلم المستند للدماغ

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر ايضا ورشة عبر الانترنت عن التعلم المستند للدماغ.

وتهدف الورشة الى تمكين المشاركين من المهارات الادارية والقيادية الضرورية و تدريب المشاركين على كيفية التأثير في السلوك البشري و فن قيادة الاخرين و انجاز العمل بكفاءة و فاعلية وتعزيز التحفيز والمبادرة واالابتكار والثقة بالنفس للارتقاء بالاداء المؤسساتي.

وتضمنت الورشة التي قدمتها الدكتورة نداء محمد باقر شرح نظرية الهيمنة الدماغية ومقياس هيرمان والتعرف على الشخصيات من خلال السلوك الناتج عن انواع التفكير المسيطر.

ادارة الصراع التنظيمي

ونظم ايضا مركز التطوير والتعليم المستمر ورشة عبر الانترنت عن ادارة الصراع التنظيمي.

وتهدف الورشة الى المام المشاركين بالمبادئ والمفاهيم الاساسية للصراع واساليب التعامل معه ومعرفة استراتيجيات الصراع داخل المنظمات.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور وميض عبدالزهرة خضير مفهوم الصراع و الآثار الإيجابية للصراع التنظيمي و النتائج السلبية والتنظيمي للصراع و التطور الفكري لدراسة الصراع التنظيمي و مراحله ومستوياته و استراتيجيات حله.

مواعيد الزراعة والتسميد بعناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم

وناقشت دراسة في كلية الزراعة بجامعة البصرة تأثير مواعيد الزراعة والتسميد بعناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في نمو وحاصل الحلبه.

وتضمنت دراسة الباحثه نبأ برغش يوسف دراسة اربعة مواعيد للزراعة (11/1 و 11/15 و 12/1 و 12/15) واربعة مستويات من اسمدة NPK( 0 و 90 و180 و 270كغم NPK ھ1-) تشتمل على توليفات مختلفة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بنسبة 2N:3P:4K.

وتهدف الرسالة الى دراسه تأثير مواعيد الزراعة والتسميد بعناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم في نمو وحاصل الحلبة

وتوصلت الرسالة الى التفوق في اغلب الصفات حيث اعطت اعلى حاصل للبذور والحاصل البايولوجي وحاصل البروتين وإن اضافة NPK بالمستوى 270كغم ھ1- (60N كغم+ P90 كغم +K 120 كغم) ھ1- ادى الى الزيادة في اغلب صفات النمو والحاصل وقد سجل اعلى حاصل للبذور والحاصل البايلوجي والنسبة المئوية للزيت الثابت.