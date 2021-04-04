ليل يصعق باريس ويقفز للصدارة في حديقة الأمراء

ريال مدريد يتحدى الفار ويتخطى إيبار بثنائية بالليجا

العواصم ـ وكالات:

سقط باريس سان جيرمان في اختبار مهم للغاية بالخسارة أمام ضيفه ليل بهدف من دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، في قمة الجولة 31 من الدوري الفرنسي.سجل جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.. بهذا الفوز الثمين، رفع ليل رصيده إلى 66 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد سان جيرمان عند 63 نقطة في المركز الثاني.

وفي سياق اخر، حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة إيبار، مساء اول امس، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.وسجل الأهداف لريال مدريد، ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وكريم بنزيما في الدقيقة 73.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد، في حين يتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الـ19.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بنزيما حقق أفضل سلسلة للتسجيل في مختلف المسابقات بقميص الميرنجي، فخلال 7 مباريات متتالية سجل 9 أهداف.ورفع النجم الفرنسي رصيد أهدافه خلال مسيرته مع الملكي إلى 187 هدفا في الليجا، ليتفوق كارلوس سانتيانا صاحب الـ 186 هدفا، في ترتيب هدافي الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

وبهذه الطريقة، جاء بنزيما في جدول هدافي الميرينجي في الليجا، مباشرة بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، (312 هدفا)، المهاجم السابق راؤول جونزاليس (228 هدفا)، والأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو (216 هدفا).

ويكمل صاحب الـ33 عاما موسمه الثاني عشر بقميص الريال، حيث خاض 374 مباراة في الليجا كانت بدايتها في 28 آب 2009 أمام ديبورتيفو لا كورونيا، بينما استقبلت شباك خيريز أول أهدافه في البطولة في 20 أيلول من نفس العام.

إلى ذلك، سجل جيرارد مورينو ثلاثية، قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3-0، ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.وأحرز مورينو، الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق 9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.

وتلقى تشيلسي أول خسارة في عهد مدربه الألماني، توماس توخيل، بسقوطه المفاجئ على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون (2-5)، في افتتاح الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف وست بروميتش كل من، ماثيوس بيريرا (45+2 و45+4)، وكالوم روبنسون (63 و90+1)، ومبايي دياجني (68)، فيما أحرز كريستيان بوليسيتش (27) وماسون مونت (71) هدفي تشيلسي.

بذلك، بات البلوز مهددين بفقدان المركز الرابع، بعدما تجمد رصيدهم عند 51 نقطة، بفارق نقطتين أمام وست هام يونايتد، بينما رفع وست بروميتش رصيده إلى 21 نقطة، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي مباراة اخرى، عاد ليدز يونايتد لدرب الانتصارات في البريميرليج، بفوزه الصعب على ضيفه شيفيلد يونايتد (2-1)،.وعلى ملعبه (إيلاند رود)، تقدم الفريق صاحب الأرض أولا في النتيجة منذ الدقيقة 12، بفضل لاعب الوسط الشاب جاك هاريسون.ولكن مع أنفاس الشوط الأول الأخيرة، أعاد بين أوسبورن المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل لشيفيلد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.

ومع أولى دقائق الشوط الثاني (49)، أخذ ليدز زمام المبادرة التهديفية مجددا بمساعدة النيران الصديقة بهدف فيل جاكيليكا بالخطأ في مرماه.وبهذا يستعيد ليدز طعم الفوز من جديد بعد خسارتين وتعادل، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.أما معاناة شيفيلد فلا زالت عرضا مستمرا، حيث استقبل الفريق خسارته الرابعة خلال آخر 5 جولات، الـ24 هذا الموسم، ليظل قابعا في قاع الجدول بـ14 نقطة.