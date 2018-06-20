الخطوط الجوية العراقية تتهم سلطة الطيران الأوروبي بالإجحاف

بغداد- الصباح الجديد

اتهمت الخطوط الجوية العراقية، أمس الأربعاء، سلطة الطيران الأوروبي بأنها تمارس دورا مجحفا بحقها على الرغم من تنفذيها أكثر من 60% من تحذيراتها.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية ميران فريد، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “سلطة الطيران الأوروبي اعتذرت منذ شهري تموز وأب عام 2017 لعدم إرسال فرق التفتيش الخاصة بها، والتي من المفترض أن تزور الشركات المحظورة من أجل مراجعة الإجراءات متحججة بالوضع الأمني ووجود داعش”.

واضاف ان “الشركة ابدت استغرابها من قرار تمديد سلطة الطيران الأوروبي حظرها المفروض على الطائرات التابعة لها”، لافتة الى أن “سلطة الطيران الأوروبي لا زلت تمارس دورا مجحفا بحق الخطوط الجوية العراقية التي نفذت أكثر من 60% من تحذيراتها”.

واوضح ان “آلية تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عن طريق مشغل ثالث جاء لكسر القرار ولا زال العمل بها مستمر منذ أكثر من عامين وبنجاح كبير وارباح مضاعفة وبالنداء والتسجيل العراقي.”

واشار فريد الى ان “هناك مفاوضات مستمرة للوصول إلى آلية تفتيش للشركة من قبل فرق التفتيش التي سترسلها سلطة الطيران الأوربي للبدء باجراءات رفع الحظر في التقرير المقبل الذي سيصدر في شهر تشرين الثاني من العام الحالي”.