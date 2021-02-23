  • الثلاثاء , 23 فبراير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

شيخوخة الماء

رياضة
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القسم الثاني ..

ناجح المعموري

معجم القريشي ينبوع متدفق ، لغته جراحة ، سحرية النصوص الشعرية في ديوان ” تجاعيد الماء ” لينة ، شفافة موسيقاها تومئ لإيقاع الداخل والظاهر فوق السطح المائي ” المألوف متحرك وراقص هذه هي صورة الماء ” .

قال بلزاك ” ثمة اسرار خفية ، مخبوءة في كل كلام بشري ، لكن السر الخفي ليس بالضرورة في الاصول ، في الجذور ، في الاشكال القديمة …. ثمة الفاظ في قمة الازهار ، في وهج الحياة ، الفاظ لم ينجزها الماضي ، ولم يعرفها القدماء ، معرفة كاملة ، الفاظ هي الجواهر المكنونة للغة . تلك هي لفظة ” نهر ” . في فلسفة باشلار المعنية بالماء واحلامه ذات التاريخ العميق في الحضارات ، التي تعرفت على اصوات غير مباشرة للماء ….. الماء من بين العناصر كلها ، اصدق مرآة للأصوات .

وقال باشلار في كتابه الماء والاحلام / دراسة عن الخيال والمادة . للماء كلام صوت الماء وايقاعاته هاربة . واليومي في حياة الراوي هارب حتى الطرقات متضادة مع حركة الكائن ، وتبدو الموجودات مشوهة محصورة في مكان محدود ، مثير لمخاوف مهدي القريشي واحزانه . وايضا الطرقات المفتوحة مغلقة ببوابات مرتعشة تحت ضغط التعب والنعاس البوابات رمز متنوع ، ذاكرة ، وخزان مرويات . الباب ، مذكر وانثى وعبره يتحقق الاتصال الادخالي وكأن هذا الرمز حاضر مع الماء الذي يومئ للاتصال الاول : الطرقات التي هربت خطواتنا / نحو خاصرة كثيفة الاحلام / الطرقات التي انتهت الى بوابات / مرتبكة بالنعاس / ومقموعة باللذة …. // الطرقات التي تناسلت خديعة / لوت اقدامنا باتجاه المقابر / الطرقات التي في اسفل الدمع / طرقات اطراف المدينة …/ الطرقات الموحشة لقلة سالكيها / مجنونة مثل اشرعة خانتها الريح ص 52//

الماء في نصوص الشاعر عنصر أولي . واللغة فيها روح البدئية بما فيها من دلالات غير متعطلة . بل متحركة ، فيها المعنى والمعاني سيرورة . الماء وتجاعيده مختلف عن الذي رأيناه في اماكن غفيرة … انه ماء المتخيلات الذي التقطته اللغة الجديدة . الشعر والماء المتخيل غير الذي يتعاشق معه في كل لحظة انه الذي ينفلت ويتحرر من قيود التعرف الما قبل . الماء يومئ لنا ويحضن الماء وصورته البدئية الذي مكان امومياً وابوياً . عرفنا الماء المتخيل في شعر القريشي على طوفان احلامه وتحول مرآة الجمال والحاضن لانوثة لايذة بالذكورة .

قال باشلار : الطمى هو غبار الماء ، كما ان الرماد غبار سوف يعطي الرماد او الطمى ، والغبار ، والدخان ، صوراً تتبادل مادتها الى ما لا نهاية من خلال هذه الاشكال المقلصّة تتصل المواد الاساسية ، وهي على نحو ما غبار العناصر الاربعة و ” الطمي مادة من المواد المقومة بقوة كبيرة . بهذا الشكل ، حمل الماء الى الارض ، على ما يبدو ، حتى مبدأ الخصوبة الهادئة الوئيدة المطمئنة في احواض الطمي .

الماء الذكوري معروف في اساطير سومر . وذكرناه في ابتداء المقال والماء انثوي ايضا … انكي هو الماء العذب ، ماء القلب المتدفق من ذكورته وملأ به الفرات ودجلة . وللتنصيص اكثر عن طاقة الماء المزدوج الدلالة اسجل لاختتم مقالتي بمقطع شعري دال على المعنى المحفوظ بالأساطير السومرية .

…. وكما في الازمنة الغابرة

يُمكنكِ ان تنامي في البحر

وحفلت اناشيد ” الفيدا ” بالحليب وطاقته النفسية وقد استثمره لدلالته الرمزية الكبيرة الشاعر والمفكر بيير سانتف : المياه التي هي امهاتنا الراغبة في الاشتراك بالنذور ، تأتي الينا متتبعة سلبها ، وتوزع علينا حليبها . قد نخطئ حقاً اذا لم نر سوى صورة فلسفية غائمة ، حامدة الله على خيرات الطبيعة . فالالتحام اكثر حميمية بكثير ، وعلينا في ما نرى ، ان نعطي الصورة مطلق الكمال … ان الماء في منطور الخيال المادي ، غذاء كامل مثل الحليب / الماء / والاحلام / ص 176//

قال الشاعر ” بوكو فسكي ” : ولكن كما قال الرب / وهو يضع ساقاً على ساق / ارى اين صنعت الكثير من الشعراء / ليس كثيراً من الشعر / يفيدنا هذا القول بالتأشير الدقيق على الشاعر مهدي القريشي فهو بين القلائل من الشعراء الذين كتبوا شعراً ، عرف كيف يتسلل الينا ويقودنا بليونة سحرية ، واحيانا بغطرسة ، مع صوت ضحكات مرنة ، هادئة ، منسابة في الفضاء ، مقلدة تجاعيد الماء ، وهمسات ” الساقية العامية ” حسب مصطلح باشلار .

” تجاعيد الماء ” عنونة ذكية ، حاوية على ازمنة وتواريخ ومرويات . والمثير في هذه العنونة زحمتها بكلام يتكلم كما قال هايدجر عن تراكل . هذا الماء ” المرشوش ” في النصوص يتكلم كثيراً لدرجة يصل فيها الى الثرثرة الصادمة واحيانا كلام صامت ، يرسم لنا ملامح واشارات لا تقول كلاماً مسموعاً ، بل تصرخ بمسموعات ، تظل مترددة مثل الطنين .

البلاد / التي تلعب في حضن الموت / عارية / تنام بعين واحدة / تتحشرج في حنجرتها نفايات الموسيقى / خوفاً من يقين الظلام / هي بلادي / البلاد / التي كلما غسلت شفاهها / ضحكات الاطفال / ازدادت سواداً تودع الشمس قبل الاقوال / وتدخر مبلغاً من النوم / يقظة الصباح بمقاربه .. هي بلادي //

تسامت اللغة ، وشفت عن وقائع ومرويات عامة ، هي الروح الكامنة في الحياة ، تسلل لها الشعر السري ، وامسك بها واعاد قولها ثانية وثالثة ورابعة ، حتى الى ما لا نهاية . وارسلها لنا ، فالبلاد ، بلادي ولها خزان سرديات ، تتسلل بالسر ، ويلتقطها شاعر حساس ، ماهر ، مخلق ويعيّد عجنها ، ويكتب على طينتها احلامنا التي كمنت في ذاكرة البلاد .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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