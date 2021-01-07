درجال يَلتقي مُمثلي 19 إتحاداً واختيارِ لجنةٍ ثُلاثيةٍ لقيادةِ العملِ الأولمبي 90 يوماً

اسْتَعرض أبرز مَا تمَ طرحهُ مع الأولمبيةِ الدولية في مَسقط

إعلام الشباب والرياضة:

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على قاعةِ هيئةِ الرأي في مَقرِ الوزارةِ بحضورِ مُمثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في اجتماعاتِ مَسقط الأخيرة مع الأولمبيةِ الدولية رعد حمودي ومُمثلي (19) إتحادًا رياضيًا هي ألعاب القوى، والسباحة، وكُرة السلة، والتايكوندو، والمُلاكمة، والدَراجات، والجُمناستك، والمُبارزة، والرماية، وَرَفع الأثقال، وتِنس الطاولة، والتِنس الأرضي، والكانوي، والقَوس والسَهم، والكاراتيه، والمُصارعة، والشراع. فضلًا عن سمير الموسوي رئيس إتحاد الجودو المُعترف بهِ دوليًا.

واسْتَعرض السيد الوزير أبرزَ مَا تمَ مُناقشتهُ مع الإتحاداتِ خلال المُدة المَاضية وَمَا اسْتَجد من خلالِ التَواصل مع الأولمبيةِ الدولية التي أقرت رسميًا أن من يَحق لهُمْ التَواجد في الانتخابات المُقبلة هُمْ اللجنة القَضائية المُؤلفة من خَمسة قُضاةٍ مع اختيارِ ثَلاثة اسماءٍ مُحايدة ليَكونوا لجنة تَحضيرية ويَقُودوا زِمَام الأمور الإدارية في اللجنةِ الأولمبية لـ(90) يَومًا مُقبلة.

وَتَابع الوزير درجال أن أي شَخص لديهِ سِجل جِنائي أو جنحة مُخلة بالشرف لا يَحقُ لهُ أن يُمثل الرياضة العراقية أو التَواجد في الوسطِ الرياضي والقَضاء هو من سَيُقرر ذلك، مُناشدًا الجَميع باسْتثمار الفُرصة الأخيرة لتغليبِ لغةِ العقلِ والمَنطق ومَصلحة الرياضة العراقية على أية مَصلحة أُخرى لنَضع أقدامُنا على طريقِ البناءِ الرياضي الصحيح المُؤدي للإنجاز.

وفيما يَتعلق بوجهةِ نَظر الأولمبية الدولية والمَجلس الأولمبي الآسيوي أوضَحَ مُمثل الأولمبية العراقية رعد حمودي أن صَبر الأولمبية الدولية سَيَنفد وهذهِ هي الفُرصة الآخيرة لاحترام وتَنْفيذ القَرارات الدولية وقد تمَ تَعميم مَا تمَ الإتفاق عليهِ في مَسقط ، مُشيرًا إلى أنهُ تَنحى لأجلِ الحيادية طواعيًا ولايَحمل ضَغينة من أي نوعٍ لأي أحد ، داعيًا إلى الحوار الصَريح بلا شُروط هو من سَيُوصلنا إلى مُخرجاتٍ حقيقية.

وطالب سمير الموسوي باعتمادِ قُضاة لهُمْ باع في القوانينِ والتشكيلات الرياضية قَبيل الانتخابات، فيما ثَمنَ زياد حسن الرغبة الحَقيقية في المُصالحةِ وإنهاءِ الخلافاتِ وقَدمَ شُكرهُ لكُلِ من سَعى لإقامةِ الاجتماع، تمَ بَعدَ ذلك تَخويل الوزير عدنان درجال بالإشرافِ على الخطواتِ العملية المُقبلة للعمليةِ الانتخابية والتأكيدِ على الالتزامِ واحترام جَميع المُقررات التي تَتخذها اللجنة الجَديدة المُستندة إلى القانون والميثاق الأولمبي .. جَرى التَصويت عُقب ذلك على مُمثلي اللجنة التَحضيرية الجَديدة وتَمت المُوافقة بالاجماع.

وفي ختامِ اللقاء تَعهد الوزير درجال ببذل كُل الجُهود في اجتماعِ مَجلسِ الوزراء من أجلِ تَوفير ما تحتاجهُ الأنشطة الرياضية للإتحادات فضلًا عن اقتراحهِ زيادةِ مُنحة الإتحادات في المُوازنةِ الحالية لعامِ 2021 لتغطيةِ نفقات المُشاركات الخارجية وَدَعمها، مُناشدًا الإتحادات تَقديم مَناهجها السنوية ليَتمَ مُناقشتها من قبلِ لجنة الخبراء التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض.