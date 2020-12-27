الصحة تتخذ إجراءات تحر شديدة لمنع وصول سلالة كورونا الجديدة الى البلاد

اكدت أن الفيروس يستهدف فئات ما دون 20 عاماً ايضا

بغداد- وعد الشمري:

أكدت وزارة الصحة، أمس الأحد، اتخاذ العراق وسائل تحري مشددة عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أكثر انتشاراً، وتستهدف الفئات ما دون 20 عاماً، لكنها أوضحت أن فعالية هذه السلالة غير معروفة لغاية الآن.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق لا يمتلك معلومات دقيقة عن الجيل الجديد من فيروس كورونا”.

وتابع عبد الأمير، أن “التحور في الفيروسات بحسب الابحاث، لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق خطورة على المصابين بها”.

وأشار، إلى أن “الأبحاث العلمية الحديثة توصلت إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتشاراً وسرعة في الانتقال”.

ولفت عبد الأمير، إلى أن “بقاء الفيروس بنسخته الجديدة هي أكثر على السطوح والهواء من الناحية الزمنية، وذلك يساعد على الانتقال السريع حيث أن السلالة المنتشرة حالياً تكون فعّالة في خارج جسم الإنسان لنحو 20 دقيقة”.

وأوضح، أن “تحديد فعالية السلالة الجديدة يحتاج إلى وقت بناء على الإصابات وعدد الوفيات ومدة الشفاء من الفيروس”.

ويواصل عبد الأمير، أن “العراق أتخذ عدداً من إجراءات التحري؛ لمنع وصول السلالة الجديدة منها منع السفر إلى البلدان التي ظهرت فيها حالات وإصابات”.

وشدد المسؤول الصحي، على أن “الأطفال هم أكثر شريحة تظهر عليهم الأعراض من غيرهم، بخلاف الفيروس بشكله التقليدي، وهو ما حصل فعلاً في بريطانيا”.

وأورد، أن “وزارة الصحة مستمرة في متابعة الفيروس بشكله الجديد، والعمل على منع وصوله إلى العراق”.

ومضى عبد الأمير، إلى أن “تركيز البحث سيكون على الفئات العمرية ما دون الـ 20 عاماً، لأننا نريد أن نصل إلى حقيقة هذه الإصابات ومدى انتشارها”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ظهور النسخة الجديدة من الفيروس يأتي بالتزامن مع الانفلونزا الموسمية وهذا يعزز مخاطر انتشاره في العراق”.

وتابع خلاطي، أن “وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة في التصدي لأي تطور في كورونا، من خلال زيادة عدد الفحوصات والمتابعة وكذلك توزيع المختبرات”.

وشدد، على أن “الموقف الوبائي يعد ايجابياً ويبشر بخير مقارنة بدول المنطقة والعالم، وأمامنا جهودا كبيرة في التعامل مع الوباء والسيطرة عليه من خلال الإجراءات الوقائية”.

ومضى خلاطي، إلى أن “العراق يعول حالياً على حسم وزارة الصحة للتعاقدات مع شركة فايرز الأميركية للحصول على اللقاح والحد من الفيروس ومنع وصول نسخته الجديدة”.

يشار إلى أن سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في عدد من البلدان الأوروبية بالتزامن مع قرب الإعلان عن اعتماد لقاح فايزر الأميركي من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو ما ولد مخاوف من حصول موجات جديدة في المستقبل القريب.