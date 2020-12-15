دورانت يعود إلى ملاعب سلة المحترفين بعد غياب لعام ونصف العام

قميص مايكل جوردان يسجل سعرا غير مسبوق في مزاد

نيويورك ـ وكالات:

حقّق كيفن دورانت عودة موفقة إلى ملاعب دوري كرة السلة للمحترفين بعد غياب دام لعام ونصف بسبب تمزق في الرباط الصليبي، وسجل 15 نقطة بقميص فريقه الجديد بروكلين نتس في مباراة تحضيرية استعداداً للموسم الجديد ضد واشنطن ويزاردز.

وغاب دورانت عن الملاعب منذ حزيران 2019 بعد إصابته في الدور النهائي الذي خسره فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز أمام تورونتو رابتورز، ولم يشارك في أي مباراة الموسم الماضي مع فريق الجديد نتس الذي تعاقد معه بعقد لأربعة أعوام، لكنه عاد الأحد وخاض نصف المباراة التي فاز بها الأخير على واشنطن 119-114.

وكان دورانت “سعيداً جداً بالعودة. إنها خطوة كبيرة وسأحاول الاستفادة منها”، بحسب ما قال ابن الـ32 عاما الفائز بلقب الدوري عامي 2017 و2018 بألوان غولدن ستايت.

وينتظر أن يشكل دورانت ثنائياً نارياً مع كايري إيرفينغ الذي عاد أيضاً إلى الملاعب بعد أن غاب عن موسم 2019-2020 بأكمله، وسجل 18 نقطة الأحد للفريق الذي تعاقد مع النجم الكندي السابق ستيف ناش للاشراف عليه، بعد أن شغل سابقاً منصب المستشار في غولدن ستايت وكان خلف قدوم دورانت إلى الفريق من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وينطلق الموسم الجديد في 22 كانون الأول الحالي، حيث يتواجه دورانت مع فريقه السابق ووريرز في يوم افتتاحي مثير يجمع بين لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وجاره لوس أنجليس كليبيرز.

ومع استمرار تفشي “كوفيد-19” الذي أجبر رابطة الدوري على استكمال الموسم المنصرم في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو خلف أبواب موصدة، سيغيب الجمهور عن المدرجات في مستهل الموسم الجديد لكن الأندية ستلعب على أرضها عوضاً عن التجمع في مكان واحد، وتم تقليص الموسم المنتظم من 82 مباراة لكل فريق الى 72.

وسيلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد كل من منافسيه في نفس المنطقة، مقابل مباراتين ضد كل من منافسيه في المنطقة الأخرى (شرقية أو غربية).. ومن بين الأحكام الرئيسية في البروتوكولات الصحية التي لا تأتي على ذكر أي معايير قد تتسبب في تعليق الموسم بأكمله، يمكن لأي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن يعود إلى العمل بعد أن يحجر نفسه لعشرة أيام أو أكثر من بعد أول نتيجة إيجابية أو من بعد ظهور أولى عوارض الفيروس، أو أن يقدم اختبارين سلبيين بفاصل 24 ساعة بينهما على الأقل.

يجب على أي لاعب تأتي نتيجة اختباره إيجابية، حتى لو لم تظهر عليه أي عوارض، الانتظار 10 أيام ومن ثم مراقبته في التدريبات الفردية لمدة يومين آخرين قبل العودة الى الفريق.. وسيقتصر حجم وفود الفرق المسافرة للمباريات خارج ملعبها بـ 45 شخصاً، بينهم 17 لاعباً.

من جانب اخر، حقق قميص ارتداه نجم كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان مبلغا قياسيا بلغ 320 ألف دولار في مزاد في بيفرلي هيلز، حسبما قالت الشركة التي نظمت عملية البيع، وأفادت دار “جولين” للمزادات بأن عملية البيع سجلت رقما قياسيا عالميا في المزاد لقميص مايكل جوردان، وهو قميص لنادى “شيكاغو بولز” عام 1984.

وجاء قميص كرة سلة ارتداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في المدرسة، من القطع البارزة الأخرى في المزاد، الذي ضم أكثر من 500 قطعة من التذكارات الرياضية.. وحقق القميص ولونه أبيض وأزرق ويرجع لفريق كرة السلة لموسم 1979 في مدرسة بوناهو الثانوية في هاواي 192 ألف دولار. وتردد أنه مبلغ قياسي عالمي لبيع قميص للمدرسة الثانوية في مزاد.. كما حققت قطعتان من الأدوات الرياضية لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك مبالغ كبيرة بلغت 128 ألف دولار لكل منهما.