تشيلسي يصطدم بأتلتيكو.. ومواجهة نارية لبرشلونة في ثمن نهائي الأبطال

قرعة سهلة لتوتنهام وميلان.. ومتوازنة لآرسنال ويونايتد بالدوري الأوروبي

زيوريخ ـ وكالات:

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أول أمس، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.. وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صدامًا ناريًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.

وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 شباط 2021.. أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 آذار 2021.. وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 آذار 2021.

إلى ذلك، قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الاثنين إن قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أوقعته أمام أصعب منافس حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني.. ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الثاني في الدوري الإسباني متساوياً في النقاط مع ريال سوسييداد المتصدر لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسييداد..

واحتل أتلتيكو، الذي تجرع أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بالهزيمة 2-0 أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة قمة، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز “أعتقد أن معظم الناس تتفق على أن القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر إلى مستوى أتليتيكو حالياً وخبرته الأوروبية ومركزه في الدوري الإسباني. إنه بلا ريب واحد من أصعب المنافسين على الورق لكن يتعين علينا القيام بعملنا وأن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز عليهم”. وقال لامبارد أيضاً إن تشيلسي صاحب المركز الخامس سيسعى لتعويض الهزيمة أمام إيفرتون 1-0 مطلع الأسبوع والتي أنهت 17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في كل المسابقات. . وأضاف “لم نكن في قمة مستوانا يوم السبت وخسرنا. يتعين علينا نسيان الأمر ومحاولة التعويض سريعاً”. وعاد كريستيان بوليسيك جناح تشيلسي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إلى التشكيلة لمواجهة ولفرهامبتون لكن لامبارد لم يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيشارك أساسياً.. ويملك تشيلسي 22 نقطة من 12 مباراة بينما يتأخر عنه ولفرهامبتون بخمس نقاط في المركز 13..

من جانب اخر، جاءت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي متوازنة بالنسبة لفريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، فيما حملت مواجهتين سهلتين على الورق بالنسبة لكل من توتنهام وميلان.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد، فيما يصطدم آرسنال ببنفيكا، ويلتقي توتنهام نظيره فولفسبرجر النمساوي، في حين يواجه ميلان رد ستار الصربي.. أما عن أبرز المواجهات الأخرى، فيلتقي نابولي غرناطة، ويلعب روما مع سبورتنج براجا، ويواجه ليستر سيتي سلافيا براج.. كما حملت القرعة مواجهات أخرى بين أياكس وليل، أولمبياكوس وآيندهوفن، فياريال وسالزبورج، باير ليفركوزن ويونج بويز.. وصعد إلى هذا الدور 24 فريقًا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.

وتحدد تصنيف ثوالث دوري الأبطال بناء على 8 معايير، أولها النقاط التي جمعها كل فريق في مشواره بالتشامبيونزليج ثم فارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والأهداف المسجلة خارج الملعب، والانتصارات، والانتصارات خارج الملعب، ومدى انضباط الفريق، وتاريخ الفريق على المستوى القاري.

وتستفيد الأندية في التصنيف الأول من خوض مباراة الإياب في دور الـ32 على ملاعبها، علما بأن اليويفا قرر أن تقام مباريات الذهاب لهذه المرحلة يوم 18 شباط المقبل، والإياب بعدها بأسبوع في 25 من الشهر ذاته.