نائب عن سائرون: مفاوضات تشكيل الحكومة لم تحسم بعد وفشل الكاظمي مرجح

بغداد – الصباح الجديد

اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي امس الثلاثاء عدم حسم الخلافات السياسية بشان اختيار الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان استمرار الخلافات قد تفشل الكاظمي في البرلمان.

وقال الزيادي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الخلافات بشأن اسماء الوزراء والحصص الانتخابية لكل كتلة مازال مستمرا ولم يحل”.

واضاف ان “المفاوضات مستمرة وقد تتعثر بسبب اصرار اغلب القوى السياسية على موقفها”، مبينا ان ” فشل تلك المفاوضات ستؤدي الى فشل تمرير الكاظمي في البرلمان”.

وأشار الزيادي إلى أن “حوار الساعات الاخيرة سيبين الموقف اكثر بعد سيما مع تعدد المرشحين للوزارة الواحدة ومن مكونات مختلفة”.