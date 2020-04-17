اصابات كورونا في العالم تتجاوز المليونين و100 ألف شخص

الصباح الجديد-وكالات

أفادت وكالة “رويترز”، امس الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز عتبة المليونين و100 ألف مصابا حول العالم.

وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشرتها امس، ” تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143 ألفاً و744 شخصا جراء مرض كورونا، لافتة الى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في كانون الاول عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668 ألفاً و79، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33 ألفاً و284.تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182 ألفاً و816 إصابة، و19 ألفاً و130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة، اذ سجلت 168 ألفاً و941 إصابة و22 ألفاً و170 حالة وفاة.

وحلت فرنسا التي سجلت 140 ألفاً و772 حالة إصابة حتى الآن و17 ألفاً و920 حالة وفاة، رابعا فيما جاءت إلمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3804 وفيات، و132 ألفاً و730 إصابة بفيروس كورونا.”.