  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بعثة طبية صينية تصل إلى العراق مصحوبة بمساعدات صحية

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأربعاء، عن وصول بعثة طبية ثانية من الصليب الأحمر الصيني إلى العراق مساء اليوم على متن طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية.

وقالت الجمعية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الدفعة تتضمن معدات حماية شخصية للعاملين في المؤسسات الصحية تتضمن بدلات حماية وكمامات وأقنعة حماية طبية، فضلًا عن جهاز مفراس لكشف حالات الإصابات الرئوية وادوية صينية”.

وأضاف البيان، أن “المساعدات الطبية التي تصل من الصين هي جزء من تعاون مسبق بين الصليب الأحمر الصيني والهلال الأحمر العراقي يتضمن دفعات أخرى ستصل لاحقا وستسلم جميعها إلى وزارة الصحة”.

وأوضح، أن “بعثة ثانية من خبراء الصليب الأحمر الصيني ستصل اليوم لمساندة كوادر الهلال الأحمر العراقي والكوادر الصحية في تعزيزات قدراتهم على مواجهة كورونا ستلتحق بالبعثة الاولى المتواجدة حاليا في العراق وقامت بعدد كبير من الزيارات الميدانية وعقدت اجتماعات لنقل خبراتها في مواجهة فايروس كوفيد19 كورونا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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