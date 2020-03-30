البنك المركزي: رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المدير العام بالمحاسبة في البنك المركزي العراقي، احسان شمران، ان البنك جمع 45 مليار دينار لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا في البلاد، مبينا أن رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة ولا داعي للقلق.

وقال شمران في تصريح متلفز، إن “المحافظات العراقية ستباشر بصرف اموال تبرعات فايروس كورونا”.

واضاف إنه “لا يوجد ما يدعو للتشاؤم بشأن الوضع المال”، مبينا أن “رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة بالكامل”.

وأوضح ان “رواتب شهر نيسان المقبل متوفرة”، مؤكدا أن “البنك المركزي لن يترك العراق في خطر”.

وأشار شمران إلى “لن نصل الى مرحلة الخطر ولا مرحلة الازمة والفزع”، لافتا إلى أن “البنك المركزي لن يترك العراق في خطر”.

في السياق، اكد رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء مصطفى سند عدم تصريحه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مبينا ان خيار طبع العملة غير مطروح في الوقت الراهن.

وقال سند في تصريح متلفز تابعته “الاخبارية” انه ” لم اصرح بشأن عدم امكانية صرف الرواتب خلال الشهر المقبل وان بعض تصريحاتي تعبر عن ارائي الشخصية “.

وتابع انا ” لا اميل الى خيار طبع العملة وان وضع العراق سيتحسن اذا اتفقت السعودية وروسيا على تخفيض الانتاج ورفع اسعار النفط العالمية”.

وتابع سند ان ” سيادة الدول اصبحت بالدولار والتكنلوجيا وان سياسة الاغراق لا تنفع الدول المنتجة للنفط مطلقا”.