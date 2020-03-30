“الأوراق المالية” يتداول 21 مليار سهم في آذار

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف سوق العراق للأوراق المالية، أمس الإثنين، عن عدد الاسهم المتداولة للشركات المساهمة من قبل المستثمرين والأوراق المالية لشهر اذار الجاري.

وذكر إعلام سوق العراق للأوراق المالية، في بيان، أنه “نظم 12 جلسة تداول بالأوراق المالية لغاية 16 اذار 2020 لوجود حظر التجوال الذي طبق من ليلة 17 اذار 2020”.

وأضاف أن “اهم المؤشرات المتحققة خلال الشهر الحالي، هي تنظيم 12 جلسة تداول بالاوراق المالية من 1 اذار لغاية 16 اذار، واستكمال التسويات المالية والسهمية للصفقات التي نفذها المستثمرون بيعا وشراء”.

وأشار البيان أن “عدد الشركات التي تم التداول باسهمها بلغت، 53 شركة مساهمة من اصل 103 شركة مساهمة مدرجة في السوق، وعدد الأسهم المتداولة بلغت اكثر من 21 مليار سهم تركز التداول فيها على القطاع المصرفي بنسبة 74% وقطاع الاتصالات بنسبة 18%”، مبينا ان “قيمة الأسهم المتداولة بلغت اكثر من 39 مليار دينار تركزت بنسبة 70% في قطاع الاتصالات و22% في القطاع المصرفي”.

وتابع أن “عدد صفقات البيع والشراء بلغت 4757 صفقة تركزت بنسبة 40% في القطاع الصناعي وبنسبة 29% في القطاع المصرفي ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18%”.

ولفت البيان ان “الجدول رقم 1 يوضح مؤشرات تداول الأوراق المالية حسب أداء كل قطاع في شهر اذار 2020”.

وبين السوق “نشرة التداول الشهرية المرفقة التي توثق مؤشرات شراء وبيع الأسهم خلال 12 جلسة تداول يظهر الاتي، ارتفاع أسعار اسهم 9 شركات مساهمة بدرجات مختلفة وانخفاض أسعار اسهم 21 شركة مساهمة بدرجات مختلفة ولم تتغير أسعار اسهم 23 شركة مساهمة تم التداول بأسهمها بنفس ألاسعار السابقة”.

وأضح السوق خلال البيان أنه “من اصل 103 شركة تم التداول باسهم 53 شركة مساهمة.

وعدد الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي لسنوات سابقة (24) شركة وعدد الشركات التي لديها اجتماعات للهيئات العامة (2) شركة واغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة من اذار على 462.81 نقطة واغلق في جلسة 16 اذار اخر جلسة في الشهر الحالي على 444.9 نقطة”.

وافاد ان “انخفاض نسبته 4% وكان مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداولة لشهر شباط قد شهد انخفاضا نسبته 3% عند الاغلاق أيضا”.