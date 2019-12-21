درع الاتحاد المصري الى رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

ضمن معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد المقام في دولة مصر قام الاستاذ هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بإهداء درع تذكاري إلى الاستاذ سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد وذلك من خلال تواجدة مع وفد المنتخب الوطني لكرة اليد وكذلك تم إهداء درع تذكاري للكابتن خليل ابراهيم الأمين المالي للاتحاد رئيس الوفد العراقي.

وكان وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد قد سافر إلى دولة مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي خلال المدة من 2019-12–28-17 يتخلل المعسكر إقامة مباراتين مع المنتخب المصري ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للتصفيات الآسيوية التي ستقام في دولة الكويت خلال المدة من 16 ـ 27 كانون الثاني المقب الموهلة إلى نهائيات كأس العالم في دولة مصر عام 2021.

ويرأس الوفد الكابتن خليل ابراهيم الأمين المالي للاتحاد وهيثم عبد الستار مشرف المنتخب ويضم الكادر التدريبي المكون من ظافر صاحب مدربا وكاظم كامل ومحمود صبحي مدربين مساعدين وكاظم ناصر مدرب للحراس ومهند فته علي معالج وعلي سليم إداري واللاعبين ( بلال حسن وأحمد مكي وحسين علي حمزة ورائد عبد زيد وميثم عودة وماجد عبد الرضا بدر الدين حمودي وعلي طارق وكرار كاظم و محمد علي وعلي عبد الرضا وأحمد طارق وجاسم غصاب واحمد مالك).

وكان منتخبنا الوطني خاض أولى مبارياته مع المنتخب المصري وانتهت بفوز المنتخب المصري ب ( 20-26) قدم خلالها منتخبنا الوطني عرضا رائعا أحرج فية المنتخب، وفي لقاء ثاني مع المنتخب المصري جرى يوم الخميس وانتهت أيضا بفوز المصري ب 18-40 .

المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد