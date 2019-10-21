شهد: المشهد قلق.. والوصول إلى طوكيو يحتاج دعما أكبر

تحضيرات المنتخب الأولمبي لا تلبي الطموح

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عبد الغني شهد، قلقه حيال الوضع العام للفريق قبل انطلاق نهائيات آسيا، التي ستقام في تايلاند مطلع العام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أستراليا والبحرين والبلد المنظم تايلاند.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتكرار ما فعله في الدورة الماضية، بعد أن تأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت قيادة نفس المدرب عبد الغني شهد، يتحدث عن تحضيرات الأولمبي لنهائيات آسيا: