ريال مدريد يبحث عن هويته الأوروبية أمام جالطة سراي

اليوم.. في دوري الأبطال

العواصم ـ وكالات:

تُستأنف جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع عقب فترة التوقف للالتزامات الدولية، حيث تبلغ مرحلة حرجة لا تحتمل الخطأ بالنسبة لبعض الفرق مثل ريال مدريد الذي يحل ضيفا على جالطة سراي اليوم الثلاثاء.

ويخوض ريال مدريد وكذلك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية من التشامبيونز ليج والذي يستضيف النجم الأحمر الصربي يوم غدٍ الأربعاء، الجولة الثالثة بحاجة ماسة لحصد النقاط وتحقيق الفوز الأول لكل منهما.

واستهل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مشواره في البطولة بهزيمة مدوية (0-3) أمام باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء ثم سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما في زيارته لكلوب بروج البلجيكي، ليحصل على نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة الأولى.

وبذلك ستحدد مواجهتا الذهاب والإياب أمام الفريق التركي (الأولى في إسطنبول االيوم والثانية على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الرابعة) ملامح الطريق للريال الذي سيدفع الثمن غاليا حال تعثر في أي منهما، وقد يبقى على أبواب البطولة المفضلة له دون الوصول حتى لثمن النهائي.

ويدير الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة ريال مدريد الإسباني مع جالطة سراي التركي اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.. ويتولى الحكم البرتغالي آرثر دياز إدارة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني مع باير ليفركوزن الألماني فى الجولة نفسها.

ويظهر أورساتو للمرة الثانية في مباريات الريال بعد أن أدار للفريق مباراته التي اكتسح فيه مالمو 8 ـ 0 في دوري أبطال أوروبا في موسم 2015 ـ 2016.كما سبق لدياز إدارة مباراة من قبل لأتلتيكو، وذلك في موسم 2017 ـ 2018 خلال مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في الدوري الأوروبي.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدما بـ4 نقاط عن كلوب بروج الوصيف الذي سيستضيف نادي العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء، وحال فاز بهذا اللقاء سيضع قدما في دور الـ16.

ولا يختلف وضع توتنهام كثيرا عن الملكي، فبعد سقوطه المهين (2-7) على أرضه أمام بايرن ميونخ في الجولة الماضية والتعادل قبلها في أثينا أمام أوليمبياكوس اليوناني (2-2)، لا يملك النادي الإنجليزي الكثير من الخيارات حين يستقبل النجم الأحمر ضمن منافسات المجموعة الثانية.أما الفريق الصربي، فيتطلع للحفاظ على وصافته للمجموعة الثانية التي ينفرد البايرن بصدارتها.وبعدما فاز على أوليمبياكوس (3-1) في الجولة الماضية، سيسعى هذا الأسبوع لاستغلال الروح المعنوية المتدنية لتوتنهام من أجل تحقيق هدفه.

من جانبه، يحل الفريق البافاري اليوم ضيفا على أوليمباكوس الذي لم يحقق أي فوز بالبطولة حتى الآن.

وسيستقبل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مانشستر سيتي نظيره أتالانتا الإيطالي الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن بعدما سقط (4-0) أمام دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونيتسك الأوكراني (1-2)، حتى أصبح مهددا بتوديع البطولة من الأبواب الخلفية.وإلى جانب استقبال مانشستر سيتي لأتالانتا اليوم، سيحل دينامو زغرب ضيفا على الفريق الأوكراني في اليوم نفسه في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الصدارة بـ4 نقاط لكل منهما، سيستقبل الفريق الإيطالي لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم، في حين يستقبل الأتلتي باير ليفركوزن الألماني.

ويحتل الفريق الروسي المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط في حين يتذيل الفريق الألماني الترتيب بلا نقاط.

وبالمجموعة الخامسة، سيحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على كي آر سي جينك البلجيكي يوم غدٍ الأربعاء بعدما حصد فوزا واحدا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي (4-3) في الجولة الماضية واستهل البطولة بهزيمة على يد نابولي الإيطالي (0-2).. وبنفس اليوم، سيلتقي فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بريد بول سالزبورج حيث سيسعى لتحقيق الفوز بعدما تعادل سلبيا أمام كي آر سي جينك في الجولة الماضية.

من جانبه، يستعد برشلونة الذي تجنب الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى حين تعادل سلبيا على ملعب الفريق الألماني قبل أن يفوز على إنتر ميلان الإيطالي (2-1) في الجولة الثانية، لاستقبال سلافيا براج التشيكي الأربعاء المقبل في إطار مواجهات المجموعة السادسة.

ويتنافس البلاوجرانا على صدارة هذه المجموعة مع الفريق الألماني الذي سيحل ضيفا على إنتر ميلان غدٍ في الجولة نفسها.

ويستقبل زنيت سان بطرسبرج الذي يتصدر المجموعة السابعة بنفس عدد النقاط (4) مع ليون الوصيف، لايبزيج الألماني غدٍ، في حين يحل الفريق الفرنسي ضيفا على بنفيكا الذي خسر كل مبارياته بالبطولة حتى الآن.

أما أياكس الذي خرج منتصرا من ملعب ميستايا بثلاثية نظيفة على فالنسيا في الجولة الماضية وفاز قبلها على ليل، فسيستقبل تشيلسي الأربعاء ضمن المجموعة الثامنة، في حين سيستقبل الفريق الفرنسي الخفافيش في اليوم ذاته.