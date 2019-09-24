الحكيم لوفد تركماني: كركوك عراق مصغر وينبغي تشارك الجميع في ادارتها

بغداد – الصباح الجديد

اكد زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم ان كركوك عراق مصغر ويجب اشراك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها.

جاء ذلك خلال استقبال السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، امس الثلاثاء، وفدا من المكون التركماني برئاسة جاسم محمد جعفر.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه” جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وحقوق المكونات فضلا عن مناقشة الانتخابات المحلية القادمة والاستعداد لها لفرز حكومات محلية قادرة على تقديم الخدمات بالاضافة الى توفير فرص العمل واكمال المشاريع التي نفذتها الحكومات السابقة”.

وبين السيد عمار الحكيم، ان” المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي وانهاء حالة التوافقية الديمقراطية”، مؤكداً ان” المعارضة حق دستوري وسياسي مؤطر قانونيا فيما لفتنا الى قرب انبثاق جبهة المعارضة وحكومة الظل والشروع بالاستجوابات”.

وشدد على” نيل المكونات حقوقها ومنها المكون التركماني من خلال التمثيل في الحكومة ومفاصل الدولة”، مشيرا الى ان” كركوك عراق مصغر وهي لاهلها ولابد من ان يشترك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها”.