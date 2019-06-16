زين العراق تطلق الوجه الرقمي الجديد للخدمة الذكية للمشتركين

اول شركة اتصالات توفر خدمة التفاعل الالي مع مشتركيها

بغداد _ الصباح الجديد :

استكمالا لاستراتيجيتها الهادفة في إيجاد اخر الحلول التكنولوجية التفاعلية لمشتركيها، أعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاقها قناة تفاعلية مطلع شهر حزيران، حيث تعتبر هذه القناة الوجه الجديد للأسلوب الذكي في خدمة المشتركين والتي تستخدمه أحدث حلول للتفاعل والرد على استفسارات المشتركين وتعريفهم بأحدث العروض وآخر الخدمات المُقدّمة والاشتراك او التحدث مع موظف خدمة الزبائن بصورة مباشرة.

وتأتي خطوة إطلاق هذه القناة التفاعلية على صفحة زين العراق عبر «فيسبوك مسنجر» تتويجا ً للجهود التي بُذلت في توفير منصة تواكب التطور الحاصل وتلبي متطلبات المشتركين بصورة آلية وتفاعلية، وتسهم بشكل كبير بخلق تجربة عملاء فريدة من نوعها في العراق والمنطقة بكل سرعة وسهولة.

وحول الموضوع، قال رئيس الادارة التجارية في شركة زين العراق محمد سمير «كجزء من مساعينا في تعزيز الحلول المبتكرة، تفتخر شركة زين بإطلاق برنامجها التفاعلي الاول من نوعه في العراق، حيث أصبح بمقدور مشتركينا أن يطلعوا على اخر العروض والخدمات والاشتراك بها بصورة مباشرة كما أنه سيكون قناة مهمة وإضافية في مهام خدمات الشركة، تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتعزيز تجربة عملائنا من خلال اطلاعهم والاشتراك بخدماتنا وعروضنا الجديدة وبشكل مرن وفوري.»

ويضيف محمد سمير بإن «هذه الخدمة هي ترجمة لاستراتيجيتنا في التحول الرقمي ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، والقناة التفاعلية على تطبيق «فيسبوك مسنجر» يمكن اعتبارها مفصلا ًتكميليا ً وقناة مبتكرة تضاف الى جانب قائمة التواصل التقليدية لدينا مثل مركز الاتصال وأفرع خدمة المشتركين المنتشرة في جميع انحاء العراق والان أصبح بمقدور مشتركينا معرفة مدة صلاحية خطوطهم والرصيد وامكانية التحدث مع موظف خدمة الزبائن فضلا عن استعراض خدمات الشركة الجديدة والاشتراك بها بانسيابية.

يذكر أن زين العراق أطلقت ايضا مؤخرا خدمة تمكن مشتركيها من الاشتراك بباقات الانترنت من خلال تطبق الفيسبوك على هواتفهم، وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها.