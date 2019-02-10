خبرتنا واسعة في تصنيع الاوعية الضغطية والمراجل وابراج التكرير وزوارق الدورية

المدير العام لشركة المعدات الهندسية الثقيلة لـ» الصباح الجديد» :

بغداد _ الصباح الجديد:

اكد مدير عام شركة المعدات الهندسية الثقيلة انمار علي حسين ان الشركة عملت منذ تأسيسها في مجال تصنيع المعدات النفطية والصناعية وتطورت خلال هذه الفترة حيث توسعت بأضافة مصانع ومنتجات جديدة وأصبحت تمتلك الخبرة الواسعة في تصنيع المنتجات الرئيسة كالاوعية الضغطية والمراجل البخارية بجميع سعاتها والمبادلات الحرارية بأنواعها وأحجامها وابراج التكرير والخزانات بانواعها وسعاتها والهياكل الحديدية وروافد الجسور وزوارق الدورية.

وأضاف المدير العام تعد هذه المعدات اجزاء رئيسة ومهمة لشتى العمليات الصناعية في( قطاع النفط والغاز والصناعة والطرق والجسور والاسكان والخدمات) وتصنع هذه المنتجات حسب المواصفات القياسية العالمية TEMA , ASME,API .

وعن هيكليتها اضاف المدير العام ان الشركة تضم مصانع للمعدات الثقيلة والمراجل البخارية والاوعية والخزانات والمبادلات الحرارية والمولدات ومخازن ومختبرات السيطرة واقساما فنية وادارية ، مشيرا الى اهم المشاريع المنجزة مؤخرا مثل أنشاء الخزانات الكروية سعة 3000م3 في محافظة كربلاء المقدسة والسماوة وتصنيع 10 خزانات L.P.G سعة 5/ اطنان و39 خزانا سعة 1/4 طن لصالح شركة تعبئة الغاز ، وتغليف 18 عازلة موقع البزركان لصالح شركة نفط ميسان وتأهيل وتصنيع أبراج التكرير (مصفى كركوك ومصفى حديثة) وتصنيع الاجزاء الداخلية لابراج لكل من( مصفى كركوك والكسك) لصالح شركة مصافي الشمال وتأهيل خزان الفيض(B) سعة 23000م3 ومستودع الفاو وتفكيك خزانات مستودع المفتية متعدد السعات وتصنيع ونصب خزانات الجريان سعة (5000م3 ) عدد/2 لصالح شركة نفط ذي قار.

واوضح المدير العام ان الشركة تقوم ايضا بتصميم وتنفيذ ونصب خزان سعة 5000م3 لمستودع اللطيفية لصالح شركة خطوط الانابيب النفطية وخزان سعة 1000 م لصالح شركة مصافي الوسط وتصنيع اكثر من 200 خزان سعة 55م3 وتأهيل قاعدة خزان النفط الابيض سعة 4500م3 في مستودع ديالى و172 مولدة لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية و3 مولدات واعداد تصاميم وتجهيز المواد ونصب موقعي لخزانات سعة 1600م3 و800م3 في مصفى القيارة وازالة الخزانات المتضررة وتأهيل واعادة تصنيع المبادلات الحرارية والمائية والهوائية وتأهيل خزان زيت الغاز سعة 4500م وخزان نفط ابيض سعة 10 الاف متر وخزانين نفط اسود سعة 10 الاف متر وتأهيل وحدة الهدرجة لمصفى صلاح الدين بجميع اجزائها التي تشمل الصمامات والانابيب والاوعية والمبادلات وابراج العزل ومد شبكة الانابيب لتسعة عشر خطا ناقلا وشبكة الانابيب الرابطة للخزانات وشبكة الانابيب بين الهدرجة والتكرير في مصفى الصمود التابع شركة مصافي الشمال .

وبين المدير العام انه من أجل فتح آفاق العمل المستقبلي تم توقيع عقود مشاركة مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية( بتروجت ) المصرية وشركة KPS Metal الجيكية وشركة Weir Engineering Services الانجليزية

وعن اهم منتجات الشركة اشار المدير العام قائلا ان من اهم المنتجات التي يتم تصنيعها هي اوعية الضغط العالي واوعية الغاز السائل وهي معدات أساسية في مصافي النفط والمصانع الانتاجية والخزانات الإستراتيجية للنفط ومشتقاته التي تستعمل في حقول النفط الخام والمصافي النفطية والمراجل البخارية بانواعها واحجامها المتعددة وهي معدات اساسية للمصانع في مراحل الانتاج المتنوعة وتستعمل في الاسمدة والبتروكيماويات والمصافي النفطية والمبادلات الحرارية بانواعها واحجامها المتعددة والتي تستعمل في المصانع الانتاجية والمصافي النفطية ومعدات وبوابات السدود لقطاع الموارد المائية وصهاريج خزن ونقل النفط ومشتقاته وجميع الخزانات لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية وابراج التكرير والتي تستعمل في مصافي النفط ومعدات ومعامل الصناعات الغذائية حيث تم تصنيع الكثير من هذه المعدات للقطاع العام والخاص. وقال المدير العام ان الشركة تقوم ايضا بتصنيع الهياكل والابراج لخدمة قطاع الاعمار والاسكان بانشاء المسقفات وكذلك روافد الجسور الحديدية ومحطات التصفية ومرشحات الماء والتي يتم تصنيعها لامانة بغداد والمحافظات ومعدات عزل الغازوالماء والاملاح عن النفط الخام وهي معدات مهمة على درجة عالية من التعقيد الهندسي وتستعمل في حقول استخراج النفط وزوارق الدوريات السريعة صنعت الشركة ثلاثة زوارق تستعمل حاليا من قبل وزارة الدفاع والخزانات الكروية حيث تم انشاء اثنين منها في محافظة كربلاء والسماوة بسعة 3000م3 وهي المرة الاولى التي يتم فيها انشاء مثل هذه الخزانات في العراق من قبل شركة عراقية. ولفت المدير العام الى أن للشركة ملاك هندسي متمكن من وضع التصاميم والمسالك التكنولوجية وتحديد متطلبات الانتاج والسيطرة على كل من الانتاج والنوعية وتخضع كافة منتجات الشركة للرقابة النوعية بموجب المواصفات العالمية المعتمدة والمراجع القياسية(ASME, TEMA,API) . وعن عوامل النجاح الاساسية للشركة تحدث المدير العام الى ان منتجات الشركة تمتاز بالنوعية العالية والمصنعة بموجب المواصفات العالمية المعتمدة وتمتلك الشركة ملاكا هندسيا وفنيا ومهنيا اضافة الى وجود طلب مقبول لمنتجات الشركة والمتوقع زيادة الطلب على هذه المنتجات المرتبطة بأعمار العراق ونمو صناعة النفط والغاز.

ان موقع الشركة الاستراتيجي في بغداد داخل المجمع النفطي في منطقة الدورة يخدم مجموعة من الشركات القريبة ، اضافة الى وجود مسقفات ومساحات فارغة يمكن استغلالها في التوسعات او اضافة منتجات جديدة

وعن اهم المشاريع التي تنفذها الشركة اشار المدير العام الى انه يتم حاليا نصنيع ونصب خزانات سعة – 8000م3 – 14000م3– 16000م3) وتشغيل منظومتي إزالة الاملاح عدد/2 لصالح شركة مصافي الوسط وتأهيل وتصنيع ونصب معدات الوحدة الرابعة بطاقة 10 الاف برميل \يوم لمصفى ميسان لصالح شركة مصافي الجنوب وتأهيل خزان النفط(102) محطة نيكاتا وتأهيل خزان النفط (103) محطة 1IT وتأهيل خزان سعة (3030) محطة جمبور الجنوبي وتأهيل موقع حقل عجيل لصالح شركة نفط الشمال وتأهيل شبكة الانابيب موقع بن عمر مكمن اليمامة وبجميع المراحل وتأهيل خزانات TK-18 -22- 23 في مستودع الزبير/1سعة (23000 م3) والطوبة(66000 م3) واعمال تنفيذ ولحام وربط وفحص واعمال التغليف الحراري لأنابيب البخار لصالح شركة نفط البصرة وتصنيع خزانات سعة 3000 م3 ذات سقف عائم مع اعمال الحماية الكاثودية لصالح شركة خطوط الانابيب النفطية وانشاء محطة تبخير الصهاريج في كل من موقعي الدورة والمدائن ، كذلك تأهيل فرن وحدة تحسين البنزين/2 وتأهيل الاقطاب الكهربائية للعازلة -B – لصالح شركة مصافي الوسط وتاهيل وحدة الناصرية 3 في مصفى الصمود شركة مصافي الشمال .

وعن المشاريع المستقبلية اشار المدير العام الى انه سيتم انشاء وتجهيز وحدة تكريرالنفط الخام سعة 10 الاف برميل \ يوم في مصفى النجف التابع لشركة مصافي الوسط وانشاء وحدتي تكرير النفط خام سعة 10 الاف برميل\يوم مع الاعمال المدنية والكهربائية والآلات الدقيقة والشبكات الداخلية في مصفى حديثة وتأهيل وحدتي الناصرية 1و2 في مصفى الصمود شركة مصافي الشمال واعمال اخرى .