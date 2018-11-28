الحكيم يؤكد لكوبيتش انسجام الرئاسات الثلاث لتحقيق الإصلاح

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم أمس الأربعاء، أهمية انسجام الرئاسات الثلاث من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق الإصلاح المنشود، مجددا دعمه للحكومة في تنفيذ المنهاج الحكومي.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “رئيس تحالف الاصلاح والأعمار عمار الحكيم استقبل في مكتبه ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش”، مبينا ان “الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة وملف استكمال الكابينة الوزارية”.

وجدد الحكيم خلال البيان تاكيده “على استمرار الانسجام بين الرئاسات الثلاث ودعم الحكومة من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي والنهوض بواقع الخدمات ومتطلبات الشعب العراقي”.

، مشيرا الى ان “تحالف الاصلاح والاعمار يسير قدما في خطوات مأسسته كونها تمثل مدخلا مهما في تعزيز الاستقرار السياسي في العراق”، مشددا على ضرورة استكمال تشكيل لجانه بمختلف المجالات”.

وفي إطار انتهاء مهمة كوبيتش في العراق اعرب الحكيم عن شكره لجهده و للبعثة الأممية في مساعدة العراق.

بدوره قدم ممثل الامين العام للأمم المتحدة التهاني للحكيم بمناسبة اختياره رئيسا لتحالف الاصلاح، فيما قدم شرحا بشأن زيارته لمجلس الامن وتقديم تقريره بشأن العراق وتشكيل الحكومة.