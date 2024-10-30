“واشنطن بوست” تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

الصباح الجديد ــ وكالات:

ألغى أكثر من 200 ألف شخص اشتراكاتهم في صحيفة “واشنطن بوست” منذ أن أعلنت الصحيفة الأسبوع الماضي قرارها بعدم تأييد أيا من مرشحي الرئاسة الأمريكية.

وذكر الراديو الوطني العام الأمريكي الرقم، نقلا عن شخصين في الصحيفة مطلعين على الأمور الداخلية، أن الصحيفة “خسرت أكثر من 200 ألف شخص من مشتركيها بعد قرار اتخذته الأسبوع الماضي متعلق بالانتخابات الأمريكية، بعدم تأييد أي مرشح للرئاسة”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، رفضت المتحدثة باسم الصحيفة أوليفيا بيترسون، التعليق على ذلك.

وكانت هيئة التحرير في الصحيفة قد أعدت تقريرا لتأييد الديمقراطية كامالا هاريس، ولكنها قررت بدلا من ذلك يوم الجمعة أنها ستترك الأمر للقراء ليقرروا بأنفسهم.

وتعد خسارة في الاشتراكات بهذا الحجم الضخم بمثابة ضربة لوسيلة إعلامية تواجه بالفعل صعوبات مالية.