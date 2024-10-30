السفير الروسي: العلاقات بين الهند والصين ضرورية لتقدم العالم

الصباح الجديد ــ وكالات:

أكد دينيس أليبوف السفير الروسي لدى الهند أن العلاقات الجيدة بين الهند والصين ضرورية لتقدم العالم.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في قمة “بريكس”، قازان، روسيا، 23 أكتوبر 2024 / Sputnik

وذكر أليبوف في مؤتمر صحفي حول نتائج قمة “بريكس” التي عقدت في الأسبوع الماضي بمدينة قازان الروسية أنه جرى على هامش القمة أول لقاء بين زعيمي الصين والهند منذ 5 سنوات.

وقال: “نعتقد أنه تطور إيجابي للغاية للعلاقات بين الهند والصين. كنا سعداء جدا بحدوث ذلك. كان من المهم والمرغوب فيه دائما بالنسبة لنا أن تحافظ الهند والصين على علاقات مستقرة وجيدة مع بعضهما البعض، وأن تحافظا على حوار مفيد وضروري للوضع الأمني في الفضاء الأوراسي وللعالم ككل”.

وأضاف: “أتحدث عن القارة الأوراسية، لأن روسيا والهند والصين، كلنا نعيش في القارة الواحدة وهو أكبر قارة في العالم. ولا يمكن تحقيق ازدهار وتقدم هذه القارة التي ستكون لها أهمية عالمية بالتأكيد إلا شرط العلاقات الجيدة بين الهند والصين بالدرجة الأولى وروسيا بصفتها أكبر دول على القارة. وتعد الهند والصين العلامات التجارية الرئيسية في القارة، والمحركين الاقتصاديين في القارة وفي العالم. والعلاقات الطيبة بينهما ضرورية لتقدم العالم ككل”.