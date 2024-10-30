هند صبري تكشف أسراراً فنية… وهذا ما فعله عادل إمام معها

الصباح الجديد – وكالات:

اقام “مهرجان الجونة السينمائي” ندوة خاصة للفنانة هند صبري للاحتفاء بتجربتها الفنية ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة السابعة للمهرجان، تحدثت فيها عن بداياتها وتجربتها في السينما، مؤكدةً أنها بدأت رحلة الغربة مبكرة جداً وكانت قد زارت العالم بفيلمها “صمت القصور” وهي في عمر الـ14عاماً.

وكشفت هند أنه وقت تصوير فيلم “أحلى الأوقات”، لم يتم توفير “كارافان” لها ولا لمنة شلبي، وكانت حنان ترك تسمح لهما باستخدام غرفتها لتبديل الملابس، مضيفة “الآن يوجد فنانون قدموا عملاً أو اثنين ويبالغون في طلباتهم”، مضيفةً أنها تتذكر في أفلام معينة كيف كانت تطلب وقتاً للراحة فيكون الرد لا، لأنه غالي الثمن، وهذا ليس مزاحاً بل حدث معها بالفعل أثناء تصوير فيلمها “ملك وكتابة”، قائلةً: “مثل هذه الخبرات هي التي تصنعك”.

وتحدثت هند صبري عن العديد من المحطات الفنية في تاريخها، من بينها “البحث عن علا” و “أحلى الأوقات” و”عمارة يعقوبيان”، وكيف كان لقاؤها مع “الزعيم” عادل إمام، حيث قالت: “في أول يوم تصوير في “عمارة يعقوبيان” كان أمام عادل إمام فبعد انتهائنا من المشهد ذهبنا إلى استراحة، فبدأت في الأكل وبعد أقل من عشر دقائق أخبرني المخرج المساعد أن الأستاذ جاهز للتصوير، فخرجت والطعام في فمي فعندما رآني “الزعيم” قال أنا لا أعمل أمام شخص يمضغ الطعام”.